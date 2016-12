Calvarul românilor de pe nava „Olympus“

Nava ro-ro și de pasageri „Olympus”, sub pavilion britanic, se află în continuare în radă la Port Said, fiind reținută de autoritățile egiptene și având probleme la motor. La bord se află un echipaj de 35 de ofițeri, nebrevetați și personal auxiliar, din care 29 sunt români, majoritatea din Constanța.Nava a fost arestată pentru datorii de circa 55.000 de dolari, reprezentând cheltuieli portuare, relatează Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Actualul echipaj și mai mulți marinari care au navigat cu „Olympus” au de primit salarii restante de peste 200.000 de dolari, în total. Nimeni nu știe dacă operatorul grec va achita creanțele și când anume o va face. Singurul lucru cert e că datoriile sale cresc pe zi ce trece, iar echipajul se con-fruntă cu tot mai multe necazuri.În prezent, românii de pe „Olympus” sunt disperați și caută sprijin de oriunde. Pe data de 24 aprilie 2013, ei au transmis, „către toți cei care ar putea fi interesați”, următorul mesaj:„Noi, membrii de echipaj români, prezenți la bordul navei „Olym-pus”, cu respect vă informăm despre următoarele aspecte:- această navă este inoperabilă din data de 21 februarie 2013, din cauza problemelor tehnice la motoare (doar unul dintre cele trei diesel generatoare funcționează);- nava este arestată din data de 31 martie 2013 (încă nu cunoaștem motivul oficial al arestului). Din această cauză, schimbul de echipaj nu este permis de autoritățile locale, toți membrii de echipaj fiind forțați să rămână la bord);- salariile nu sunt achitate din ianuarie 2013 (de aproape patru luni);- câțiva dintre membrii echipajului au probleme medicale, dar nu li se permite să coboare pe țărm, pentru asistență de urgență sau examinare și tratament din partea unui medic;- în această perioadă am primit cantități foarte mici de combustibil, apă proaspătă și provizii. Vom rămâne fără combustibil și apă în câteva zile, chiar dacă am restric-ționat la maximum consumul zilnic.Având în vedere cele mai sus menționate, noi, membrii de echipaj semnatari, solicităm repatrierea urgentă și plata tuturor salariilor noastre, în acord cu clauzele contractului colectiv de muncă.”Mesajul este semnat de următorii navigatori:Ion Adrian Ioniță - ofițer III, Gheorghe Țițimeaua - șef mecanic, Georgel Ioan Mânzat - ofițer mecanic II, Gigel Ifrim - ofițer mecanic III, Valentin Turcu - ofițer mecanic IV (?), Marius Horbenco - electrician, Valeriu Bălan - timonier, Gheorghe Pungă - timonier, Mihai Constantin - timonier, Ștefan Drăgan - timonier, Ștefan Vladu - timonier, Iulian Tihan - marinar, Cristian Paul Radu - marinar, Aurel Ungureanu - motorist, Victor Baltac - motorist, Costel Oancea - fitter, Dumitru Decu - fitter, LeonteLeon - chief purser (ofițer superior responsabil cu contabilitatea la navă), Ignat Emil - bucătar I, Valentin Teodor Popa - bucătar, Daniela Ambrose - chief steward (ospătar șef), Aikens Iuner Bectaș - steward, Denis Cadâr - steward și Bogdan Cocota - steward.În mesaj mai figurează numele căpitanului Costel Melinte și al ofițerului II Ioan Sechelariu, dar fără semnătură. În schimb, lipsesc numele celor doi comandanți prezenți la bordul navei, cel aflat în exercițiul funcțiunii și cel ce a fost schimbat, dar care nu poate părăsi nava, din cauza interdicției autorităților egiptene.Între timp, la intervenția Sindicatului Liber al Navigatorilor, Ministerul Afacerilor Externe a venit în ajutorul românilor. „Autoritățile române nu se pot implica în probleme comerciale, dar pot interveni când e vorba de viața și sănătatea cetățenilor români. Pe data de 25 aprilie, consulul României în Egipt însoțit de un medic, au ajuns la bordul navei. În același timp, a ajuns și medicul trimis de Federația Internațională a Transportatorilor - ITF. Ministerul de Externe face eforturi să convingă autoritățile egiptene să permită măcar debarcarea navigatorilor bolnavi. Sunt plăcut impresionat de modul în care ministerul nostru se implică în această criză. Cei de la Externe și-au exprimat nemulțumirea că Autoritatea Navală Română a autorizat funcționarea companiei de crewing care a trimis echipajul pe mare în aceste condiții. Reprezentanții ministerului mi-au spus că nu e corect ca unii să câștige bani, trimițând oamenii pe mare, să muncească în astfel de condiții, iar statul să cheltuiască pentru a rezolva neca-zurile marinarilor” - relatează Adrian Mihălcioiu.Niciunul dintre românii aflați pe „Olympus” nu este membru al Sindicatului Liber al Navigatorilor și nici nu a solicitat informații de la acesta, înainte de a semna contractul. Dacă ar fi făcut-o, ar fi fost puși în temă asupra perico-lelor ce îi așteaptă și poate că unii dintre ei ar fi renunțat să se îmbarce pe această navă.Surprinzător este faptul că sunt navigatori care acceptă să plece pe mare în orice condiții, de parcă ar căuta, cu tot dinadinsul să dea de belea. Deși, acum, se cunoaște situația critică de pe „Olympus”, patru marinari sunt dispuși să plece la schimb, pe navă. Singura explicație posibilă a acestei decizii este că respectivii navigatori sunt atât de disperați să-și găsească de lucru, încât sunt gata să riște orice, inclusiv sănătatea și viața proprie.