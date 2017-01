Calendarul fiscal al lunii decembrie

7 DECEMBRIE 2012, ULTIMA ZI PENTRU:Depunerea formularul (092) „Declarație de meniuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România” la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziiei intracomunitare.10 DECEMBRIE 2012, ULTIMA ZI PENTRU:Depunerea formularului (096) „Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153" de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care în cursul anului calendaristic precedent nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) pot solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art.153, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de scutire pentru anul în curs.27 DECEMBRIE 2012, ULTIMA ZI PENTRU:- Depunerea formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, pentru obligațiile de plată cu termen lunar;- Depunerea formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora, pentru care perioada fiscală este luna;- Depunerea formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, de către plătitorii de T.V.A. pentru care perioada fiscală este luna;- Depunerea formularului 301 „Decontul special de taxă pe valoarea adăugată”, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei;- Depunerea formularului 390 (VIES) „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 sau art.1531 din Codul fiscal, care au efectuat livrari și/sau achiziții intracomunitare de bunuri, prestări și/sau achiziții de servicii intracomunitare prevăzute la art.133 alin.(2) din Codul fiscal, precum și livrări și achiziții în cadrul unei operațiuni triunghiulare;- Depunerea formularului 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național”, de către persoanele impozabile care utilizează ca perioadă fiscală la TVA luna calendaristică;- Plata impozitului pe reprezentanță - tranșa a doua, de către orice persoană juridică străină care are obligația de a plăti impozitul pe reprezentanță la bugetul de stat, în două tranșe egale;- Depunerea formularului 224 „Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România”, de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și ale posturilor consulare acreditate în România;- Efectuarea plăților anticipate, a IV-a rata, de către contribuabilii care obțin veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendare și a veniturilor din activități agricole;- Plata obligațiilor la bugetul de stat și a taxei pe valoarea adăugată, pentru obligațiile fiscale cu termen de plată lunar.