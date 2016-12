Căldura inteligentă? AMASS deține soluția încălzirii eficiente !

Ştire online publicată Vineri, 26 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Odată cu evoluția tehnologiei, tot mai mulți cercetători iși doresc să descopere și să inventeze soluții care să le faca viața oamenilor mai ușoara și mai accesibilă. Acest lucru este valabil și in domeniul soluțiilor de încalzire, acolo unde trendul începe să se schimbe în favoarea sistemelor de încalzire cu energie electrică. Desigur, explicația constă în epuizarea resurselor de petrol, gaz, lemn și alte resurse naturale folosite de om pentru încalzire și alte activități. Spre deosebire de toate acestea, energia electrică este o resursa inepuizabilă, dat fiind ca este creată de către om, cu ajutorul naturii și tehnologiei (hidrotehnic, nuclear, solar, eolian).Așadar, putem vorbi despre căldura inteligentă, in contextul în care apar noi soluții inteligente de incalzire, mai economice și mai rezistente în timp, mai sigure și mai elegante. AMASS, o companie dedicată soluțiilor de încalzire mai ieftine decât gazul, face parte dintre cei care doresc să ofere oamenilor soluțiile tehnice potrivite pentru progres pentru calitatea vieții in propria lor casă.Astfel, această companie importă din Danemarca sisteme de încălzire electrice în pardoseală , dar și radiatoare electrice cu rocă vulcanică din Germania. Scopul? În primul rând, AMASS demonstrează că întodeauna progresul stă aproape de noi și schimbă mentalitatea care spune ca sistemele electrice de încălzire sunt scumpe în consum. Această mentalitate s-a format pe baza experienței cu centrale electrice, reșouri, radiatoare electrice însa toate aceste sisteme nu respectau condiția principală de economie: inerția termica.La ce ne referim cand discutam despre sistemele de încalzire AMASS? La inerție termică, la resursa inepuizabilă, la automatizare, la costuri reduse si consum mai mic. Acestea sunt valabile în cazul ambelor sisteme propuse de către această companie, avantajele fiind mult mai numeroase. La acestea se mai adaugă o durată de viața foarte lunga și o perioadă de garanție avantajoasă pentru client, cu mult superioară față de orice alt sistem de încălzire. Mai exact, pentru încalzirea în pardoseală, AMASS vă oferă 20 de ani de garanție și o durată de viață de aproximativ 50- 80 de ani.Câștigul dumneavoastră începe chiar cu costul de investiție, care este mai mic decât costul aferent unei centrale pe gaz. Confortul este deosebit, astfel că încalzirea electrică în pardoseală oferă corpului uman condițiile de care are nevoie acesta pentru a scăpa de senzația de frig. In plus, dacă alegeți radiatoarele cu rocă vulcanică, acestea sunt ideale pentru a încălzi rapid spațiile precum hale, birouri sau chiar locuințe.