BVB este pe plus

Bursa de Valori București mai are puțin timp până la închidere, dar rezultatul sesiunii de astăzi se cunoaște de pe acum. Piața are o zi bună, pe care o încheie pe plus la toți indicii. La ora 18,20, valorile pozitive ale acestora variau între 0,52% și 1,27%.Valoarea tranzacțiilor se situa, în acel moment, la peste 9,65 milioane de euro. Cele mai tranzacționate, ca volum, sunt acțiunile Concefa SA Sibiu, care au fost vândute în pierdere, scăderea de preț pe acțiune ajungând la 14,38%. În schimb, acțiunile Fondului Proprietatea ocupă primul loc în topul valorii tranzacțiilor.