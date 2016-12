Business-ul britanic descoperă portul Constanţa

Business-ul britanic descoperă portul Constanța

S-a schimbat ceva în atitudinea ambasadelor străine față de orașul-port Constanța. Dacă înainte se țineau departe de municipiul nostru, după prăbușirea Imperiului Mazăre au început să ne bage în seamă.Ieri, sala de conferințe a hotelului „Iaki” din Mamaia era plină ochi cu oameni de afaceri britanici și români, cu reprezentanți ai porturilor din Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Polonia, Slovenia și Ungaria, veniți să participe la evenimentul „UK - CEE Ports Business Exchange”, organizat de Ambasada Marii Britanii și UK Trade & Investment.Trebuie remarcat faptul că schimbarea de atitudine se datorează în bună măsură eforturilor și bunelor relații pe care Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța le are cu Ambasada Marii Britanii.„Ne bucurăm că reînvie interesul investitorilor străini pentru colaborarea cu firmele din Constanța, că reușesc să ajungă în portul și municipiul nostru. Multe dintre firmele prezente la eveniment sunt specializate în activități inovative pentru sectorul portuar” - a declarat Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA.„Inițiativa realizării acestui eveniment aparține Guvernului britanic, de organizare ocupându-se Ambasada Marii Britanii la București - a declarat ambasadorul Paul Brummell. Sunt prezente 19 firme bri-tanice, din diverse domenii, specializate în sectorul portuar. Au sosit aici pentru a examina posibilitatea de a dezvolta afaceri cu portul Constanța. Fiind o conferință regională, au venit aici și reprezentați ai porturilor din Europa Centrală și de Est.Am vizitat chiar astăzi portul Constanța și am aflat care sunt proiectele sale de dezvoltare. Sunt planuri interesante, concrete. Firmele britanice le vor studia pentru a vedea posibilitatea de a lucra împreună cu partenerii români.Cred că țara dumneavoastră prezintă multe avantaje pentru oamenii de afaceri și, într-un anumit sens, portul Constanța este inima afacerilor din România. Este o platformă economică de interes pentru a dezvolta afacerile dintre țările noastre.În 2015, schimburile comerciale dintre țările noastre au crescut cu 7%. Cred că putem face mai mult și de aceea am organizat acest eveniment” - a declarat ambasadorul Paul Brummell.Întrebat de cotidianul „Cuget Liber” „Ce ar trebui să facă România pentru a fi mai atractivă pentru oamenii de afaceri britanici?”, reprezentatul Marii Britanii a spus: „Cred că România prezintă numeroase avantaje, ca spre exemplu rata de creștere a PIB peste media europeană, resursa umană vorbitoare de limba engleză și bine calificată. România ar trebui să facă mai mult în ceea ce privește investițiile în infrastructură și să lupte împotriva corupției.”În cadrul întâlnirii, ambasadorul britanic a vorbit despre Central and Eastern European Network - CEN (rețeaua central și est-europeană), iar reprezentanții porturilor europene, despre proiectele de dezvoltare și oportunitățile de afaceri oferite de porturile țărilor lor. Prezentarea portului Constanța a fost făcută de Valeriu Nicolae Ionescu, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța.