Bursele asiatice şi petrolul în cădere, în pofida apelurilor la calm

Bursele asiatice și petrolul în cădere, în pofida apelurilor la calm

Ştire online publicată Marţi, 09 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Piețele financiare asiatice și-au continuat astăzi scăderea, după ziua neagră înregistrată luni de bursele americane și europene, în pofida mobilizării liderilor și guvernatorilor băncilor centrale care încearcă să calmeze piețele, îngrijorate de spectrul unei noi crize, transmite Agerpres.Bursa de la Tokyo a înregistrat o cădere de peste 4% la mijlocul ședinței, bursa de la Hong Kong a scăzut cu până la 7,24% după deschidere, bursa de la Sydney a înregistrat o pierdut 5% iar cea de la Seul 4,2%. 'Asiaticii acționează în mod emoțional în loc să privească situația în mod rațional. Este o panică generală', a declarat Chris Weston de la firma de brokeraj IG Markets cu sediul la Melbourne. Cotația petrolului a continuat să scadă, în cursul schimburilor electronice derulate pe piețele asiatice, barilul de țiței 'light sweet crude' cu livrare în luna septembrie a coborât sub pragul de 80 de dolari în timp ce barilul de țiței Brent a testat pragul de 100 de dolari. Aurul continuă să se bucure de statutul său de valoare de refugiu. Marți, uncia de aur a atins o nouă valoare record la bursa de la Hong Kong, 1.726,30-1.727.30 dolari, după ce luni a trecut pentru prima dată pragul de 1.720 de dolari. Piețele financiare suferă în continuare de pe urma undei de șoc provocată vineri de decizia istorică a agenției de rating Standard and Poor's care a retras SUA ratingul 'AAA'. Decizia S&P se adaugă unei lungi liste de indicatori economici dezamăgitori în SUA și temerilor referitoare la evoluția crizei datoriilor suverane din Europa. Luni, bursa de la New York a înregistrat cea mai neagră ședință de după luna decembrie 2008. Indicele Dow Jones a căzut cu 5,55% pentru a termina sub pragul de 11.000, pentru prima dată în ultimele 10 luni. Panica s-a răspândit și pe celălalt mal al Atlanticului. Bursa de la Frankfurt a scăzut cu 5,02%, cea de la Paris a scăzut cu 4,68% iar cea de la Londra a terminat în scădere cu 3,39%. Presați să vină cu un răspuns concertat la criza datorilor din zona euro și la semnalele de încetinire a economiei americane, liderii celor mai bogate state ale lumii nu s-au menajat. Cu puțin timp înainte de deschiderea piețelor europene, țările din G20 s-au declarat, luni dimineață, gata să acționeze în mod coordonat pentru a stabiliza piețele financiare și a proteja creșterea economică. Puțin mai târziu, liderii și guvernatorii băncilor centrale din G7 au anunțat că vor coopera pentru a contracara mișcările excesive ale cursului de schimb. La rândul său, Banca Centrală Europenă a anunțat și ea duminică că va achiziționa obligațiuni publice de pe piața secundată.