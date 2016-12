Burse în Italia pentru elevii de liceu

Intesa Sanpaolo Bank, subsidiară a Grupului Intesa Sanpaolo, oferă pentru al VI-lea an consecutiv un program de burse de studiu în Italia adresate elevilor de liceu din România. La acest proiect, intitulat generic Bursa Intercultura, pot participa elevii de la orice liceu din România, care în anul școlar curent studiază în clasa a IX-a sau a X-a (născuți între 1.01.1996 - 1.06.1998 pentru posibilitatea de a efectua un an școlar (clasa a X-a sau a XI-a), în Italia.În valoare de 12.000 euro, Bursa Intercultura acoperă toate cheltuielile necesare, inclusiv transportul și cazarea, timp de un an în cadrul unei familii italiene fiind astfel complet integrați în mediul social și școlar din Italia.„Bursa Intercultura este un program de studiu gratuit inițiat și susținut la nivel local exclusiv de către Intesa Sanpaolo Bank, iar rezultatele și calitatea aplicațiilor sunt din ce în ce mai bune de la an la an. Susținerea educației și promovarea proiectelor dedicate copiilor și tinerilor reprezintă o componentă de bază a strategiei noastre de responsabilitate socială. În acest context putem aminti și parteneriatul cu AC Milan pentru programul gratuit Milan Junior Camp de care au beneficiat peste 500 de copii cu vârste între 7 și 14 ani din România”, a declarat Ezio Salvai, CEO Intesa Sanpaolo Bank.Detalii complete despre programul de burse Intercultura, formularele de înscriere, testimoniale ale altor liceeni români care au absolvit acest program și alte informații utile sunt disponibile în secțiunea Cariere a website-ului Intesa Sanpaolo Bank, în orice unitate teritorială Intesa Sanpaolo Bank sau apelând gratuit Serviciul suport clienți la Tel Verde 0800.800.888.Toți candidații eligibili interesați de Bursa Intercultura și de un an de studiu în Italia trebuie să completeze și să trimită aplicațiile până în 14.12.2012. Selecția candidaților pentru Bursa Intercultura se va face în mai multe etape, direct de către Fundatia Intercultura/AFS din Italia, co-organizatoare a acestui program.