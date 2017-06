Bursa de Valori Bucureşti lansează aplicaţia online APPLY BVB

Bursa de Valori București lansează aplicația online APPLY BVB

Bursa de Valori București (BVB) lansează APPLY BVB, aplicație online gratuită pentru cei interesați de activitatea companiei BVB. Aplicația este un instrument ce aduce o nouă calitate a relației cu investitorii. Aceasta oferă acces imediat la cele mai recente rezultate financiare ale BVB, prețurile acțiunilor, noutăți pentru investitori, rapoartele analiștilor și comunicatele de presă ale BVB. În plus, APPLY BVB include detalii despre strategia, modelul de afaceri și sistemul de guvernare. Investitorii pot alege să includă în calendar următoarele evenimente financiare și să primească alerte despre știri, evenimente și rezultate.„Misiunea bursei este de a defini standardele în domeniul comunicării între companiile listate și investitori. Prin lansarea APPLY BVB facem un pas major în această privință. Nu am creat doar un produs inovator și eficient pentru toți cei interesați de investiții în acțiunile BVB, ci sugerăm altor companii listate să continue dezvoltarea modului în care sunt menținute relațiile cu investitorii. Bursa de Valori București, începând de astăzi, se regăsește în avangarda companiilor europene utilizând instrumente rafinate de comunicare cu investitorii”, a declarat Ludwik Sobolewski, CEO Bursa de Valori București.BVB deține în portofoliu alte trei aplicații de mobil, disponibile în mod gratuit:- Aplicația BVB oferă acces la date de piață, știri, prețuri pentru instrumentele financiare tranzacționate la BVB, disponibilă gratuit în Google Play și App Store.- Aplicația BVB Trading este dedicată investitorilor care doresc să își administreze activ portofoliile și să fie tranzacționeze de pe mobil. Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play și App Store pentru clienții brokerilor care oferă acces la platforma de tranzacționare Arena XT.- Aplicația FinLit Quiz permite testarea cunoștințele de educație financiară și este disponibilă gratuit în Google Play și App Store. Aplicația de mobil este parte a platformei universal pentru investitori ”Fluent în Finanțe”, disponibilă la www.fluentinfinante.ro.Recent, BVB a optimizat versiunea de mobil a website-ului www.bvb.ro. Peste 550 mii de utilizatori au vizitat website-ul BVB în 2016, cu 20% mai mult față de anul anterior. Au fost accesate peste 4.3 milioane de pagini într-un an, jumătate din sesiuni realizate de persoane între 18 și 34 de ani.