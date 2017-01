Bulgarii fură turiştii României, Greciei şi Turciei

Bulgarii fură turiștii României, Greciei și Turciei

Nu vreau să par ofticat, dar parcă prea se schimbă dintr-o dată relieful, imediat ce treci graniță spre Bulgaria, pe la Vama Veche. Culoarea apei se deschide, plajele se albesc, iar la „Nisipurile de Aur“ muntele e la câțiva pași de malul mării. Nu mai vorbim despre „relieful“ arhitectonic. Bulgarii construiesc organizat, nu își înghesuie vilele și casele una lângă cealaltă. Vezi hoteluri pe dealuri, ridicate în câteva luni și nu îți vine să crezi că la câteva zeci de kilometri spre nord e România. Au și ei complexuri rezidențiale, cum avem și noi între Mamaia și Năvodari. Singura diferență este că la noi metrul pătrat costă cel puțin 1.000 - 1.200 euro. Astfel, pentru un apartament cu două camere, de 60 metri pătrați, plătești cel puțin 60.000 euro. În Bulgaria, apartamentele și casele de lux se vând cu 750 - 800 euro/metrul pătrat. În aceste condiții, un apartament cu două camere, tot de 60 metri pătrați, ar costa 45.000 euro. No comment. Ce-i drept, bulgarii au și cel mai mic salariu mediu pe economie din UE, de numai 203 euro/lună. De asemenea, leva lor este un fel de euro deghizat, întrucât rata de schimb este fixă. De aceea, în magazine se acceptă deja moneda unică europeană, fără niciun fel de probleme. Ca turist, este destul de greu să găsești cazare, întrucât toate hotelurile și pensiunile sunt în permanență ocupate. Englezi, turci, irlandezi, francezi, italieni, finlandezi, islandezi sau norvegieni stau cu lunile în stațiunile de pe litoralul bulgăresc. Pentru ei, costurile cazării, mesei și distracției pentru o zi sunt echivalente cu prețul unei sticle de suc și unui pachet de țigări, în țările natale. Week-end-ul trecut, la Kavarna, o stațiune la Marea Neagră, aflată la câțiva kilometri de granița cu România, a avut loc un concert rock, care a adunat în micul port peste 40.000 de persoane. Concertele au loc și o dată pe săptămână, căci primarul este rocker. Pentru ca orașul să se dezvolte, omul cheamă în permanență trupe de renume și se asigură că toate hotelurile, restaurantele, beach-bar-urile, librăriile, cluburile, farmaciile și magazinele au clienți în permanență. Pe blocuri sunt pictate imagini stilizate cu trupele care au cântat la Kavarna sau care îi plac lui „Metal Mayor” (primarul metalist), cum i se spune. A ajuns atât de simpatizat, încât unii artiști revin să cânte gratis. Și asta nu-i nimic. O cameră la un hotel de trei stele, cu piscină și mic-dejun, costă și 100 lei, dacă știi să cauți. Mâncarea este ieftină, cum nu a fost la noi niciodată. Cu 10 lei mănânci cât pentru toată ziua iar o sticlă de suc la 2 litri costă 2,5 - 3 lei (la noi e minimum 4 lei). Dar asta nu-i nimic. Pe plajă în Mamaia poți să îți cumperi 0,5 litri de apă plată cu 5 lei. Bulgarii au mers puțin mai departe. Au făcut crescătorii de scoici. Te așezi la masă și te uiți cum sunt scoase scoicile din mare. Pe dealurile de lângă plajă este o vie. Dacă vrei și vin la scoici, oamenii îți dau vin făcut din via respectivă. Singura problemă e că nu prea vorbește nimeni engleza. Ei vorbesc bulgărește, fie că îți convine sau nu. În regiunile de graniță poți întâlni și oameni care vorbesc românește. În schimb, sunt mari șansele să întâlnești o grămadă de străini, care au fost prin Grecia sau Turcia și au sfârșit la bulgari, unde singura diferență față de litoralul elen este făcută de prețurile mici. Nu în ultimul rând, bulgarii sunt incredibil de relaxați și aerieni. În camera de hotel, la televizor, m-am uitat timp de o oră la o emisiune care prezenta ultimele accidente rutiere din Sofia, surprinse de camerele suspendate deasupra intersecțiilor. Codul rutier nu le spune nimic. Merg pe trotuar, în două roți, pe contrasens și se lovesc din oră în oră. 