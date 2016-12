Bugetarii şi pensionarii de lux vor contribui la majorarea salariilor şi pensiilor mici

Bugetarii și pensionarii de lux vor contribui la majorarea salariilor și pensiilor mici

Guvernul va introduce contribuția de solidaritate, de 90% din veniturile ce depășesc salariul brut al președintelui României (de peste 8.000 de lei), a anunțat premierul Emil Boc. Cota de 90% se va aplica numai pentru suma în plus peste nivelul menționat. Măsura are în vedere doar anul 2009. Sub incidența celor două acte normative ce vor reglementa contribuția de solidaritate vor intra doar bugetarii și pensionarii de lux. Legile nu vor afecta veniturile obținute în sectorul privat. În prezent, a precizat primul ministru, sunt peste 1.474 de pensionari care au pensia mai mare decât salariul șefului statului. Numărul angajaților la stat care au salarii superioare celui al președintelui țării este cu mult mai mare. Va fi respectat textul Constituției, care spune că sumele din contribuții pot fi utilizate numai pentru scopurile pentru care au fost impuse. Premierul propune ca banii obținuți să fie utilizați pentru majorarea cu nivelul inflației a salariilor și pensiilor mici. Premierul a precizat că în cazul legii privind cumulul pensiei cu salariul va fi luat ca reper salariul mediu pe economie de 1.693 lei (nivel prognozat pentru 2009). Toți cei ce au pensia sub acest nivel vor putea să o cumuleze cu un salariu la stat. Dacă pensia este mai mare de 1.693 lei, cumulul va fi interzis. Conform calculelor guvernamen-tale, din contribuția de solidaritate și prin aplicarea legii care limitează cumulul pensiilor cu salariile se vor economisi 50-60 de milioane de euro la bugetul de stat.