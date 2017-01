„Brother“ lansează noi soluţii inovative pentru biroul modern

„Brother“ lansează noi soluții inovative pentru biroul modern

Noua gamă are înglobate tehnologii de printare destinate mediului business, având în același timp un preț competitiv. Noile modele sunt extrem de fiabile, beneficiind de o garanție de trei ani și oferă în același timp costuri mici de achiziție și utilizare. Modelele dispun de caracteristici tehnice îmbunătățite față de gama anterioară, precum printarea duplex la toate modelele, compatibilitatea cu aplicațiile de printare mobilă (AirPrint, Google Cloud Print si Iprint&Scan), iar la modelul de vârf (MFC-L2740DW) există două noi beneficii, scanarea duplex prin intermediul unui scanner dual CIS și panoul touch screen. Proiectate pentru viteză mărită, cu modele ce imprimă până la 30 de pagini pe minut, imprimantele și multifunc-ționalele Brother laser monocrom A4 asigură o productivitate mai mare acasă sau la birou. Totodată, ele sunt eficiente din punct de vedere energetic, datorită Certificării Energy Star.„Crucial Systems este prezent la road-show-ul Brother. Împreună cu partenerii noștri am adunat în același loc și am pus față în față clienții noștri cu reprezentanții Brother din România. Acesta este încă un pas prin care noi, cei de la Crucial Systems ne poziționăm cu un pas și mai sus pe scara firmelor de IT din Constanța și nu numai. Dorim să le oferim partenerilor și colaboratorilor soluții de top, tehnologiile cele mai actuale, siguranța și certitudinea că vor primi sprijinul și cel mai bun suport pentru achizițiile lor”, a precizat Cătălin Anghel, director de vânzări Crucial Systems & Services.Echipamente multifuncționale „Inkjet Business A4" - prin acestea Brother își mărește gama destinată mediului business. Brother, fiind lider pe piața locală a soluțiilor inkjet A3, completează oferta cu noua gamă inkjet A4, oferind același funcționalități solicitate în mediul corporate: viteză de printare, cost pe pagină foarte mic și posibili-tatea de a printa ocazional pagini format A3, prin intermediul tăvii multifunc-ționale de hârtie.Lansată de curând, gama Ink Bene-fit vine în sprijinul utilizatorilor casnici, dar și a companiilor mici oferind cartușe separate de mare capacitate la costuri foarte mici. Cartușul negru de 2.400 pagini costa 37 lei, iar cartușele color de 1.300 pagini fiecare costă 36 lei.Multifuncționalul MFC-L9550CDWT, vârful de gamă al echipamentelor laser color pune accentul pe integrare și mobilitate, fiind primul echipament laser color ce are în dotarea standard tehnologia NFC (Near Field Communication). Echipamentul poate fi partajat în rețea wireless sau prin cablu, iar prin intermediul aplicațiilor Print&Scan, AirPrint sau Google Cloud Print permite imprimarea și scanarea directă de pe iPhone, iPad, Android sau Windows Phone. Prin conectarea web puteți totodată imprima și scana către Box, DropBox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa & SkyDrive. Imprimarea color de până la 30 ppm combinată cu un ecran tactil de 9,3 cm asigură funcționarea rapidă și eficientă.Imprimanta inkjet de mare viteză - 100 de pagini pe minut. Brother continuă investițiile în inovație la nivel inter-național, HL-S7000DN fiind un echipament de imprimare inkjet cu viteză de 100 ppm lansat și în România. Tehnolo-gia de imprimare cu un cap liniar de 21,5 cm și 5.198 duze permite imprimarea pe toată lățimea paginii. Are de aseme-nea un consum redus de energie, mai mic decât al echipamentelor laser.