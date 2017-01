Brokerii reclamă vânzarea acţiunilor Rompetrol

Brokerii reclamă vânzarea acțiunilor Rompetrol

Nici nu s-a uscat bine cerneala pe contractul de vânzare a pachetului de 75% din acțiunile deținut la Rompetrol de către omul de afaceri Dinu Patriciu că au și început să apară primele reclamații și, automat, primele probleme. Asociația Brokerilor a solicitat Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare demararea de urgență a unei investigații asupra tranzacțiilor cu acțiuni ale SC Rompetrol Rafinare SA efectuate în prima zi a acestei săptămâni, cea în care s-a făcut anunțul vânzării. Solicitarea Asociației Brokerilor are la bază îngrijorarea în legătură cu modul în care informația privind achiziția de către KazMunayGaz a 75% din The Rompetrol Group a fost adusă la cunoștința investitorilor din piața de capital. Potrivit comunicatului asociației, contractul a fost semnat pe data de 24 august, însă informația a devenit publică abia la jumătatea zilei de 27 august. Mai mult decât atât, BVB a luat decizia suspendării tranzacționării acțiunilor RRC în urma comentariilor de la televiziune, până la acel moment nefiind în posesia nici unei informări primite de la emitent. De asemenea, raportul curent prin care Rompetrol Rafinare a adus la cunoștința Bursei de Valori a fost transmis abia în seara zilei de 27 august, depășind cu mult intervalul regulamentar de maximum 24 de ore. „Nerespectarea acestei obligații ridică uriașe semne de întrebare în legătură cu respectarea prevederilor legale cu privire la regimul informațiilor privilegiate și la eventuale tranzacții încheiate în baza acestor informații. Aceste suspiciuni sunt întărite și de variația semnificativă a prețului în intervalul de la deschiderea pieței în data de 27 august și până la suspendarea de către BVB a acestor titluri. În aceste condiții, Asociația Broke-rilor a solicitat CNVM efectuarea în regim de urgență a unei investigații asupra tuturor tranzacțiilor încheiate în acest interval cu titluri RRC și, în scopul asigurării protecției investitorilor, suspendarea tranzacționării simbolului până la finalizarea investigației”, se arată în comunicatul asociației. Comisia Europeană nu a fost informată Directoratul pentru Competiție al Comisiei Europene a anunțat că nu a primit o notificare privind tran-zacția de vânzare a 75% din com-pania olandeză The Rompetrol Group de către compania kazahă KazMu-nayGaz, a declarat, Audrey Le-monnier, ofițer de presă la Competition Policy. 