„British Emerald” este cea mai mare navă LNG din lume

„British Emerald", cea mai mare navă din lume pentru transportul gazelor naturale lichefiate, a fost livrată, săptămâna trecută, companiei „BP Shipping". Construită de șantierul naval „Hyundai Heavy Industries", din Ulsan (Coreea de Sud), ea are o capacitate de 155.000 metri cubi. LNG-ul este primul dintr-o serie de nave cu dublă acționare: pe bază de carburant lichid și gaze. Arhitectura și construcția acestei nave cu tehnologie avansată fac ca ea să aibă consumuri mai mici decât alte LNG-uri și emisii reduse de gaze, în atmosferă. Nava este acționată de patru diessel-generatoare electrice și utilizează 40 de tone de carburant pe zi, în timp ce LNG-urile convenționale de dimensiuni similare ar arde 180 t de combustibil pe zi. „British Emerald" are lungimea totală de 288 m, lățimea de 44,2 m și un echipaj de 23 oameni. Este prima dintr-o serie de patru nave din clasa „Gem", a LNG-urilor. Surorile sale – „British Diamond", „British Ruby" și „British Sapphire" vor fi livrate în 2008.