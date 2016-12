Brevetul de ofiţer de marină va fi obţinut cu mai multă transpiraţie

2

ANR Spaga

Sper ca mister Cazan & Co sa dea examen la DNA.Bai Liviu & Co,vezi ca examenul de la tanti Codruta se da scris si oral, si este fara spaga.Ca sa treci examenul la DNA si sa iei si tu sub 5 ani,raspunsurile la intrebarile procurorilor trebuie sa fie cat mai complexe,ii dai in gat pe toti amicii tai de spaga din MT si din ANR,eventual si din partidul de kkt care te-a pus acolo PS.Bai Liviu Cazan Spaga nu uita sa-l iei cu tine la DNA si pe amicul Cupsa Lichea de la CERONAV.Poate o sa aveti sansa sa stati in acelasi pat la Beciul Domnesc si Poarta Alba