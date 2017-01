Boc cere băncilor să dea un răspuns urgent firmelor care solicită credite

Ştire online publicată Marţi, 28 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a putea supraviețui pe timp de criză, IMM-urile au nevoie de finanțare. Finanțarea poate veni fie de la stat, sub forma schemelor de ajutor, fie de la bancă, sub forma creditelor. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a autorizat schema de ajutor pentru restructurarea IMM-urilor, iar premierul a cerut băncilor să grăbească răspunsurile pe care trebuie să le dea firmelor solicitante de credite. Criza a schimbat complet atitudinea băncilor din România, față de clienții săi: de la credite „cu buletinul”, la credite acordate în condiții foarte aspre și la dobânzi exagerate și de la o atitudine deschisă către colaborare, la nerespectarea clienților fideli, după cum spuneau, nu cu mult timp în urmă, antreprenorii constăn-țeni. Acest lucru a atras atenția până și guvernului. „Trebuie să avem o discuție cu mediul bancar pentru a reglementa și aici o chestiune decentă: un termen în care să dea un răspuns firmelor care solicită credite. Să li se spună dacă este aprobată cererea, dacă este respinsă, iar dacă este nevoie de completarea documentației, iarăși să se facă într-un termen foarte clar, pentru că a lăsa mediul privat la interpretarea și discreția funcționarilor din bănci este inadmisibil. A aștep-ta șapte luni pentru ca o bancă să dea răspunsul dacă primești sau nu credit, mi se pare inacceptabil. Trebuie să existe un respect față de firme atât din partea mediului public, cât și din partea mediului privat”, a declarat Emil Boc, în acest weekend. În perioadă de criză, toată lumea așteaptă să vadă că finanțarea este asigurată de către bănci, că proiectul poate merge mai departe, că locurile de muncă sunt păstrate și că poți plăti salariile în continuare, a mai spus premierul. Și dacă băncile evită să crediteze, statul trebuie să sprijine sectorul. Comisia Europeană se pare că a înțeles acest lucru și a autorizat schema de ajutor de stat pentru restructurarea întreprinderilor mici și mijlocii, aflate în dificultate, din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) și al Ministerului Economiei (ME), pentru depășirea efectelor crizei mondiale. Bugetul total estimat este de 180 milioane euro, din care 90 milioane euro sunt prevăzute pentru 2009. Ajutorul de restructurare este acordat companiilor care prezintă un plan de restructurare aprobat, după caz, de AVAS sau ME. Numărul maxim de beneficiari în cadrul schemei este de 50, iar ajutorul se poate acorda fie sub forma de subvenții, infuzii de capital, participări la majorarea capitalului social sau eșalonarea unei datorii către AVAS. Durata schemei este de doi, 2009 - 2010, cu posibilitatea de prelungire. Totuși, beneficiarii pot fi numai IMM-urile în dificultate aflate în portofoliul AVAS și ME, ceea ce ridică o altă problemă (că tot trăim în România): care vor fi criteriile de selecție? Nu cumva va conta să faci parte din deja celebrele „grupuri de interese”? Așa că IMM-urile se vor lovi în continuare de impozitul forfetar și dificultatea capitalizării. Cine știe când va avea loc discuția cu băncile, cu privire la termenul de răspuns, sau de aplicarea unor dobânzi decente la împrumuturile bancare…