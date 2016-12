BNR ţine dobânda cheie la 6,25% pe an

BNR ține dobânda cheie la 6,25% pe an

Banca Națională a României (BCR) a decis ieri să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,25% pe an. De asemenea, banca centrală nu a modificat nici ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) la pasivele în lei și valute. Decizia i-a surprins, într-o oarecare măsură, pe analiștii bancari, care așteptau o reducere cu cinci puncte procentuale la RMO în valută, de la 25 la 20%. De la începutul acestui an, Banca Națională a României a redus deja de trei ori dobânda de politică monetară cu câte 0,5 puncte procentuale, de la 8% la 6,50%, iar apoi cu încă un sfert de punct procentual la 6,25% pe an, cât este în prezent. Nivelul actual al dobânzii cheie, folosită de BNR la operațiunile de reglare a lichidității din piață, reprezintă un minim de la adoptarea actualului model de politică monetară. În urma deciziei, se mențin automat și dobânzile la facilitatea de credit (credit lombard), la 10,25% pe an, și la facilitatea de depozit, la 2,25%, acestea fiind fixate într-o marjă de plus-minus patru puncte procentuale față de dobânda cheie. Ultima scădere a rezervelor minime obligatorii a avut loc într-o ședință „surpriză” din luna noiembrie 2009, când CA al BNR a hotărât reducerea RMO pentru pasivele în valută ale băncilor de la 30% la 25%, păstrând nivelul rezervelor în lei la 15%, pentru pasivele cu scadență reziduală mai mică de doi ani. BNR a stabilit pentru finalul lui 2010 o țintă de inflație de 3,5% plus sau minus un punct procentual, prognoza de inflație fiind de 3,7%. Analiștii bancari se așteptau ca BNR să nu modifice dobânda cheie, având în vedere incertitudinea cu privire la perspectivele inflației după majorarea TVA și efectele inundațiilor. Lucian Anghel, economistul-șef al Băncii Comerciale Române (BCR), spunea marți că „singurele șanse de relaxare a politicii monetare ar fi prin reducerea rezervei minime obligatorii, probabil în valută”. El susținea însă că decizia reducerii ar putea fi luată și în ședința următoare.