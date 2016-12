BNR stimulează piaţa creditului bancar

BNR stimulează piața creditului bancar

Banca Națională a dat un nou impuls relansării creditării. În ședința din 4 noiembrie 2014, consiliul său de administrație a adoptat următoarele măsuri:- rata dobânzii de politică monetară se reduce de la 3% la 2,75% pe an, începând de astăzi, 5 noiembrie 2014;- rata rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale instituțiilor de credit se reduce de la 16% la 14%, începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2014. În schimb, rata rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei se menține la nivelul de 10%.În același timp, în scopul reducerii volatilității ratelor dobânzilor de pe piața monetară interbancară și al consolidării transmisiei semnalului de politică monetară, s-a decis îngustarea coridorului simetric format din ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la +/- 2,5% de la +/-2,75%. Astfel, începând cu data de 5 noiembrie 2014, rata dobânzii aferente facilităților de creditare (Lombard) se va reduce la 5,25% pe an de la 5,75%, în timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se va menține la 0,25% pe an.