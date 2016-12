BNR: O criză financiară majoră ar putea veni din China

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Economia mondială este în pericol. Specialiștii avertizează că, în acest an, există riscul izbucnirii unei crize financiare majore, din cauza creșterii modeste a economiei în țările dezvoltate și a slăbiciunilor persistente de pe piețele emergente. Oficialii BNR susțin că o criză financiară majoră ar putea veni din China, transmite B1TV.Potrivit directorului FMI, Christine Lagarde, sectorul financiar are încă slăbiciuni. Astfel, în acest an creșterea economiei globale va fi dezamăgitoare și inegală. Lagarde a adăugat că productivitatea scăzută, îmbătrânirea populației și efectele crizei financiare globale frânează dezvoltarea economiei mondiale.Potrivit specialiștilor, cele mai mari probleme ar putea veni din China.Cu toate acestea, oficialii BNR susțin că nu există motive reale de îngrijoare.