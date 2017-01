BNR invită publicul să admire "Cuminţenia Pământului"

BNR invită publicul să admire "Cumințenia Pământului"

Muzeul Băncii Naționale a României invită publicul să admire opera lui Constantin Brâncuși „Cumințenia Pământului”, în perioada 16 iunie 2016 - 31 octombrie 2016, în cadrul expoziției temporare ce îi este dedicată.Expunerea sculpturii în Sala de Marmură a Palatului Vechi al Băncii Naționale a României face parte din campania națională „Brâncuși e al meu”, care are ca scop informarea publicului privind subscripția publică pentru achiziționarea de către statul român a operei lui Constantin Brâncuși „Cumințenia Pământului”.În perioada 16 iunie 2016 - 8 iulie 2016, accesul în Muzeul Băncii Naționale a României este liber, fără programare, din Str. Lipscani nr. 25, destinat în exclusivitate vizitării expoziției temporare dedicate capodo-perei brâncușiene.„Cumințenia Pământului” a fost realizată de Constantin Brâncuși în anul 1907 și aparține patrimoniului cultural național, încadrată în categoria „Tezaur”. Sculptura este realizată din calcar crinoidal prin tehnica cioplirii directe și apoi șlefuire, rezultând astfel o lucrare unicat. Brâncuși a povestit că a folosit un bloc de piatră din vechile cariere de calcar din Paris.Lucrarea a fost expusă prima dată în România în 1910, în cadrul celei de-a IX-a expoziții de pictură și sculptură a Societății „Tinerimea Artistică”. Opera lui Brâncuși a generat mari controverse în epocă: conservatorii au denigrat-o, iar avangarda intelectuală a apreciat-o. Alături de lucrările „Sărutul” și „Rugăciunea”, marchează cea mai apreciată pe-rioadă de creație a artistului, fiind emblema „primelor sculpturi moderne din lume”.„Cumințenia Pământului a fost încercarea mea de a da de fundul oceanului, cu degetul arătător”, spu-nea Constantin Brâncuș. „Căci mi-a fost prea mare spaima când i-am ridicat vălul... Femeia nu trebuie nicio-dată dezvăluită... Isis trebuia să rămână acoperită sub cel puțin unul dintre cele șapte văluri ale frumuseții sale, sub cel al misterului - care îi oferă și prețuirea și nemurirea“.