BNR: Evazioniştii beneficiază într-o manieră mai mare de serviciile publice decât cei corecţi

BNR: Evazioniștii beneficiază într-o manieră mai mare de serviciile publice decât cei corecți

Ştire online publicată Joi, 16 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Evazioniștii fiscali beneficiază într-o manieră mai mare de serviciile publice. Evazionistul are bani mulți și își ia mașini și vile și circulă mai mult pe șosele decât un laborant de pildă, căruia i s-a tăiat salariul, dar care e la zi cu dările și care, fiindcă e corect, nu mai are bani decât de teniși. Or, ăla în teniși nu prea strică infrastructura. Cel cu jeep-ul însă o strică și repet, nu contribuie la repararea ei”, a declarat prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, la o conferință la sediul Politehnicii București, potrivit HotNews. „Evazionistul își trimite copiii la facultăți străine. Celălalt, laborantul, nu are nici bani de meditații și o să rămână 17 generații tot laborant”, a mai spus oficialul BNR. În opinia lui, evazionistul subminează și stabilitatea financiară. „Dacă finanțele nu sunt solide, inflația e subminată, echilibrul extern e subminat, pe lângă implicațiile morale de care vorbeam. E un microb foarte periculos. Evaziune fiscală înseamnă și unul care își măsluiește bilanțul contabil, subevaluează veniturile, își crește artificial cheltuielile, își transferă veniturile în străinătate. Unul de pildă care face un proiect de o pagină sau două și cică plătește pentru asta 8 milioane de euro prin Cipru sau alte paradisuri fiscale. Or, în gestiunea lui, proiectul ăla nu se reflectă nici cu doi lei”, a explicat Georgescu. Potrivit prim-viceguvernatorului, eva-ziunea în România trece de 30% și se apropie de 40%. „În alte țări e aproape de 100%, așa cum sunt țări cu evaziune mult mai mică. Asta arată seriozitatea actului de legiferare, performanța lui și calitatea funcționării instituțiilor dintr-o țară. Așa cum nu e țară fără gripă și hepatita A, nu există nici țară fără evaziune”, a conchis Georgescu.