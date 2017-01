BNR a redus rata dobânzii de politică monetară la 10% pe an

În ședința din 4 februarie 2009, consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a constatat că rata anuală a inflației a fost de 6,3% la sfârșitul anului 2008, în coborâre față de vârful de 9,04% atins în iulie 2008 și față de 6,57% din decembrie 2007. Totuși, rata anuală a inflației se situează în continuare peste limita superioară a intervalului de variație asociat țintei. Reluarea și consolidarea procesului de dezinflație s-au produs ca efect al dinamicii favorabile a prețurilor volatile (combustibili și produse alimentare) și a conduitei politicii monetare. Cu toate acestea, relaxarea politicilor salariale și fiscale în anul electoral 2008 și deprecierea monedei naționale în condițiile accentuării aversiunii față de risc a investitorilor au întreținut presiunile inflaționiste. Astfel, rata anuală a inflației de bază CORE2 ajustat - calculată prin eliminarea impactului prețurilor administrate și al celor volatile (legume, fructe, ouă și combustibili) și al taxei pe viciu - a fost de 6,3% în decembrie 2008. Efectele crizei financiare și economice internaționale își fac tot mai mult simțită prezența în reducerea exporturilor și a finanțărilor externe, într-o volatilitate crescută pe piața valutară, corelată cu tendințele din regiune și cu lipsa apetitului față de risc al investitorilor străini. Analiza datelor arată că propagarea acestor efecte se reflectă deja în încetinirea creditului acordat sectorului privat cu efecte asupra decelerării creșterii economice, menținându-se în continuare un grad ridicat de incertitudine referitoare la magnitudinea acestor efecte. În acest context și pe baza datelor disponibile, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 10% pe an de la 10,25% pe an. Ca urmare a acestei decizii, începând cu data de 5 februarie 2009, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 6% pe an de la 6,25%, iar rata dobânzii pentru facilitatea de credit (Lombard) va fi de 14% pe an față de 14,25%. În același timp, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei se reduce la 21%, începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2009, de la 21,25%. Totodată, CA al BNR a hotărât continuarea gestionării adecvate a lichidității din sistemul bancar prin utilizarea activă a operațiunilor de piață monetară și menținerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.