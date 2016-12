BNR a redus prognoza de inflaţie la 5,3% pentru trimestrul doi

BNR a redus prognoza de inflație la 5,3% pentru trimestrul doi

Banca Națională a României (BNR) a modificat prognoza de inflație pentru al doilea trimestru din acest an la 5,3%, în scădere cu 0,6 puncte procentuale față de prognoza precedentă, arată, potrivit Agerpres, datele publicate pe site-ul instituției. Această inflație de 5,3% are prevăzut un interval de incertitudine de +/-0,6%.Pentru trimestrul al treilea din 2013, inflația este estimată la 3,2%, în scădere cu 0,3 puncte procentuale și un interval de incertitudine de +/- 1,1%. Pentru ultimul trimestru inflația prognozată este de 3,2%, cu 0,3% sub vechea prognoză și un interval de +/-1,4%. Ținta de inflație pentru finalul anului este de 2,5%. Potrivit Agerpres, în ceea ce privește 2014, Banca Națională a modificat prognoza pentru primul trimestru la 2,4%, de la 2,7% în vechea prognoză, cu un interval de +/- 1,7%, pentru trimestrul al doilea de 3% cu 0,2 puncte procentuale peste vechea estimare (+/-1,8%), pentru trimestrul trei a fost păstrată la 3,1% (+/-1,9%), iar pentru trimestrul al T4 a fost modificată în sus cu 0,1 puncte procentuale la 3,3% (+/2%). Pentru primul trimestru din 2015 inflația este prognozată la 3,3% +/-2,1%.