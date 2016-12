Blejnar pleacă de la ANAF: "Nu pot colabora cu Ponta"

Ştire online publicată Joi, 03 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"Am decis să demisionez din funcția publică de director al Departamentului numit generic "Direcția de Control al Marilor Averi", din cauza faptului că sunt un om de onoare. Refuz să lucrez într-o administrație publică condusă de un premier care în ultimii ani a atacat și denigrat continuu activitatea ANAF și a conducerii acesteia din considerente personale și politice. În timpul mandatului am încercat, și în bună parte am reușit, să instaurez un principiu foarte clar: "Legea fiscală trebuie respectată de toți contribuabilii". Doar așa am reușit în toți acești ultimi ani, marcați de o criză economică financiară globală profundă, să asigurăm veniturile bugetare necesare plății pensiilor, salariilor și finanțării investițiilor statului. În viitor voi activa în mediul privat, având deja câteva oferte de colaborare de la companii private, însă analizez în perioada următoare și varianta de a intra în politică", a declarat fostul președinte ANAF, pentru Mediafax.Sorin Blejnar a fost revocat de la conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în urmă cu două săptămâni, după ce premierul Mihai Răzvan Ungureanu i-a reproșat că nu a atins ținta privind colectarea în două luni de venituri suplimentare reprezentând 1,5% din PIB prin combaterea evaziunii fiscale.