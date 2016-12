Black Sea Tradenet îşi arată roadele

Black Sea Tradenet își arată roadele

Ieri a avut loc în Mamaia, la hotel Malibu, un workshop organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), parte a proiectului Black Sea Tradenet, ce are ca scop încurajarea și facilitarea parteneriatelor intra-regionale și cooperarea transfrontalieră în Bazinul Mării Negre.Informații privind înregistrarea companiilor, legislația economică, formalitățile fiscale, vamale, oportunitățile de afaceri în cele patru țări partenere - Grecia, Turcia, Armenia și Bulgaria au fost prezentate de Achilleas Stathopoulos - HEPO Grecia, Ozgur Opsar - CCI Zonguldak, Violeta Virabyan - SME DNC Armenia și Tanya Gicheva - CCI Dobrich.Potrivit directorului CCINA Constanța, Ion Dănuț Jugănaru, în scurt timp va ieși de sub tipar Atlasul Comercial Tradenet, un atlas comercial al Mării Negre în care se prezintă mediul economic și comercial din cele cinci țări. Vor exista variante în toate limbile partenerilor. De asemenea, gata este și un site pe care se vor găsi informații ne-cesare operatorilor economici din cele cinci țări care își doresc, pe viitor, să întreprindă schimburi economice.În plus, pe 18 și 19 septembrie este stabilit un eveniment de brokeraj ce are loc în Grecia, și la care vor participa și cel puțin zece firme din Constanța.Proiectul este finanțat de Programul Operațional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013, iar CCINA este partener coordonator. Alături de Camera de Comerț Constanța, partenerii proiectului sunt Came-ra de Comerț și Industrie din Dobrich - Bulgaria, Comitetul Elen pentru Comerț Exterior (HEPO) din Salonic și Camera de Comerț și Industrie din Kavala - Grecia, Centrul Național pentru Dezvoltarea IMM-urilor din Erevan - Armenia, Camerele de Comerț și Industrie din Trabzon și din Zonguldak - Turcia.