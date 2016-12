BLACK FRIDAY în City Park Mall. Reduceri extreme şi distracţie

BLACK FRIDAY în City Park Mall. Reduceri extreme și distracție

Ştire online publicată Joi, 22 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La Constanța, 21 noiembrie 2012, în City Park Mall sosește ziua cea mai lungă cu reduceri extreme și multă distracție. Vineri, 23 noiembrie 2012, între orele 9.00 și 24.00, se sărbătoreșteCity Park Mall a pregătit o serie de surprize speciale pentru toți clientii săi. Astfel, magazinele oferă reduceri exclusive, chiar acum la începutul sezonului de iarnă. De pildă magazinele Ecco, United Colours of Beneton și Mondo oferă reduceri de 50%, Yokko oferă între 30% și 70% la ținutele de seară, în timp ce magazinele de bijuterii te recompensează cu produse cadou în funcție de alte produse achizitionate. Magazinul Vodafone oferă telefonul Samsung Galaxy Y la prețul promoțional de 1 Euro la activarea unui abonament nou. Și magazinul Domo are oferte imbatabile, speciale pentru Black Friday, pe 23 noiembrie.Artiști consacrati vor concerta pe scena amplasată la Lake Level, lângă lifturile panoramice: Anda Adam, începând cu ora 20:00, dar și Alex Velea de la ora 22.00. În plus, pe tot parcursul zilei, un MC va oferi premii surpriză. Daca ai un bon de cumpăraturi cu numarul 23, în data de 23 noiembrie, cu siguranță vei fi recompensat cu vouchere de cumpărături în magazinele partenere.Pe lângă shopping, de Black Friday, clienții se pot bucura și de multă distracție prin Zumba, teatru de păpuși pentru copii, atelier de creație, face painting, spectacole de dans, acrobați profesionisti, dar și alte surprize. Sorin Scintei, Directorul General al City Park Mall a declarat:City Park Mall din Constanța este situat în Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, în zona de nord a orașului Constanța, în Parcul Municipal, pe malul lacului Tăbăcărie.