Birocraţia structurală, pe măsura fondurilor

Birocrația structurală, pe măsura fondurilor

În perioada 2007 – 2013, firmele românești vor beneficia de asistență financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană, în valoare de 19,668 miliarde euro. Obiectivul principal este creșterea productivității IMM-urilor românești și reducerea decalajelor față de media UE. Banii se vor acorda după schema „n+3/n+2“, adică fondurile contractate în acest an vor putea fi cheltuite până în 2010, iar cele contractate începând cu 2010 pot fi cheltuite în următorii doi ani. Deși pentru toate țările membre ale uniunii se aplică regula „n+2“, în cazul nostru s-a făcut o excepție și avem un an în plus pentru a cheltui fondurile nerambursabile. În plus, față de fondurile de pre-aderare, banii europeni sunt gestionați acum de instituțiile autohtone. Toate cererile de finanțare se fac la nivel național, oficialii de la Bruxelles urmând doar să își dea aprobarea finală în privința documentelor și metodologiei implementate în România. Pentru a putea depune un proiect, managerii constănțeni trebuie să pregătească mai multe hârtii, ca de exemplu analiza economico - financiară, analiza de risc, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic (dacă e cazul), autorizația de construcție, avizul de mediu, evaluarea strategică de mediu, documentele de confirmare a cofinanțării, detaliile privind contribuția în natură, titlurile de proprietate, documentele contabile ale firmei, cazierul fiscal al persoanei autorizate să depună cererea de finanțare și adeverința că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat. În esență, pașii de obținere a unei finanțări europene sunt simpli, doar că durează foarte mult până se aprobă proiectele. În primul rând, cei interesați trebuie să completeze o cerere de finanțare, pe care să o trimită la instituția care gestionează fondurile. Există o cerere standard, care va fi verificată de autoritatea de management al fondurilor europene. Apoi, se verifică eligibilitatea proiectelor, după care se face o expertiză tehnică și financiară. După ce proiectul este aprobat și toate hârtiile amintite mai sus sunt în regulă, se semnează contractul de finanțare. În general, banii trimiși de UE acoperă 60% din investițiile IMM-urilor, restul reprezentând contribuția beneficiarilor. Important de știut este că Uniunea Europeană face deconturile din șase în șase luni, pentru toate proiectele din țară. Pentru a prinde cele două deconturi anuale, întreprinzătorii trebuie să își programeze bine cheltuielile și să depună în timp util documentația la Ministerul Finanțelor. Aici se vor centraliza toate dosarele și se va trimite o notă de plată gigantică la UE, care va plăti.