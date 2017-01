Biletele de tren pe ruta Bucureşti-Constanţa s-ar putea ieftini

Biletele de tren pe ruta București-Constanța s-ar putea ieftini

CFR Călători ar putea ieftini biletele de tren pe ruta București-Constanța și retur prin eliminarea suplimentului de viteză sau mutarea unor trenuri dintr-o clasă în alta, a anunțat directorul CFR Călători, Alexandru Noapteș. „Nu este normal ca pasagerii să plătească suplimentul de viteză în cazul unor trenuri care au întârzieri mari. Am făcut adrese către CFR Infrastructură pentru micșorarea taxei de utilizare a infrastructurii, astfel încât să nu se mai perceapă suplimente de viteză", a declarat Noapteș. Totodată, o altă soluție avută în vedere pentru reducerea prețului biletelor este declasificarea trenurilor de rang înalt, respectiv intercity sau rapid, care să fie transformate în trenuri accelerat, reducându-se astfel costul unui bilet. Potrivit datelor MT, suplimentul de viteză pentru un intercity la clasa I București-Constanța este de 38,30 lei, iar la clasa a II-a, de 27 de lei. In ceea ce privește suplimentul de viteză pentru un tren rapid, pentru aceeași distanță, pentru clasa I tariful este de 30,5 lei, iar la clasa a II-a - 23,1 lei.