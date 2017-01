„Berarii României” îşi dau mâna cu „Berarii Europei”

„Berarii României” își dau mâna cu „Berarii Europei”

Asociația „Berarii României" a fost fondată în anul 2004. Ea reprezintă peste 70% din piața națională a berii și cuprinde companiile Heineken Romania, InBev Romania, United Romanian Breweries Bereprod și Ursus Breweries. Până în prezent, membrii asociației au investit peste 550 milioane euro în țara noastră, contibuind cu peste 200 milioane de euro la bugetul de stat in 2006. Începând cu data de 1 ianuarie 2008, Asociația „Berarii României" va deveni membru al organizației „Berarii Europei", care include asociații de profil din 23 de state. Edwin Botterman, președintele Asociației „Berarii României" a declarat că unul din principalele obiective ale „Berarilor Europei" este promovarea consumului responsabil de bere ca parte a unui stil de viață echilibrat și sănătos. „Asociația noastră a susținut cu tărie până acum acest obiectiv, implementând programe sociale de responsabilitate, cum ar fi campania «Alcoolul nu te face mare», care este sprijinită și de Ministerul Educației și Poliția Română. De asemenea, susținem consumul moderat și responsabil de bere, având în plan demararea unei noi campanii de educare a conducătorilor auto să nu consume alcool când sunt la volan." Asociația „Berarii Europei" a fost fondată în 1958 și are sediul în Bruxelles. Ea este considerată a fi vocea industriei europene a berii în fața diferitelor instituții și a organizațiilor internaționale.