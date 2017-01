Benzinarii ne-o trag cu preţul îndoit

Benzinarii ne-o trag cu prețul îndoit

Nimeni nu mai înțelege nimic. E o adevărată nebunie ce se întâmplă la pompă. Comercianții de carburanți se întrec în a scumpi benzina și motorina. Mercurialul se schimbă la câteva zile, cu 1 ban, 5 bani sau 10 bani. „Vom ajunge muritori de foame!“ Bursele petroliere aruncă vina majorărilor pe Africa și Asia, care s-au răsculat. Rafinăriile arată cu degetul spre bursă, în timp ce obțin profituri record. Guvernul se zburlește la rafinării, ca proasta-n târg. În acest timp, consumatorilor de carburanți le merge al dracului de rău sau nu le mai merge deloc. „E jale - îmi spune Gabriela Petre, administrator în cadrul firmei de transport Admial SRL Constanța. Creșterea prețurilor ne afectează foarte mult. Uneori lucrăm în pierdere și am început să ne întrebăm dacă n-ar fi mai bine să încetăm activitatea. Avem de plătit impozite, de achitat leasing-ul la autocamioanele de 7,5 tone achiziționate. Nu ne permitem să majorăm prețurile, pentru că piața transporturilor e restrictivă în privința scumpirilor. Clienții ne spun: «Acesta-i prețul. Dacă îți convine, bine, dacă nu, mergem la alții!» Au de unde alege, pentru că este o concurență mare pe segmentul de transport greu.” Firma Basil Young Trans SRL din Constanța, specializată în transportul de marfă, a fost nevoită să-și schimbe obiectul de activitate. „Prețul anvelopelor și al combustibilului a crescut foarte mult și activitatea a devenit nerentabilă. Nici șoferii nu aveau grijă de mașini, pentru că nu erau ale lor. Am fost nevoiți să ne orientăm spre un alt domeniu, care ne asigură profit. Astfel am renunțat la activitatea de transport. Ultima mașină am vândut-o săptămâna trecută” - a declarat Viorica Iancu, reprezentanta firmei. Dobrogea Trans SRL Constanța derulează, printre alte activități și pe cea de transport marfă. „Nu se face profit din transport. Chiar acum analizăm efectele creșterii prețurilor carburanților asupra activității noastre. Din noiembrie 2010 și până azi, combustibilii s-au scumpit cu 15%. Vom vedea dacă este cazul să modificăm tarifele de transport, dacă piața permite. Concurența este mare. Este drept, multe firme de transport sunt inactive” - a declarat Mihaela Șerban, șefa serviciului logistică. Taximetriștii plâng cu vorbe. Stau ciorchine în stații, doar-doar le pică vreun client și singurul lucru care li se întâmplă de luni de zile este că trebuie să scoată și mai mulți bani când fac plinul. Preda Marin, de la „Romaris”, îmi arată tariful de 1,79 lei pe kilometru. „În urmă cu doi ani și jumătate, când l-am adoptat, prețul benzinei era de 3,5 lei pe litru - spune omul. Noi n-am schimbat tariful, dar benzina a ajuns la 5,4 lei. Vom ajunge muritori de foame!” Economii, la sânge Companiilor de remorcaj maritim nu le era de ajuns concurența dură de pe piața serviciilor de siguranță. Acum, se luptă și cu creșterea prețurilor carburanților. „Suntem obligați să facem economii la sânge, să reducem la maximum timpii de manevră, pentru ca impactul scumpirii combustibililor să fie cât mai mic. Nicio companie de remorcaj nu are curaj să majoreze tarifele, de teama concurenței. Fiecare așteaptă să vadă ce fac ceilalți și pândesc orice greșeală. Din această cauză, toată lumea are de pierdut și nimănui nu-i mai rămân resurse pentru dezvoltare, pentru investiții” - afirmă Nicolae Brânzoi, directorul tehnic al companiei „Coremar”. Comerțul este dependent de transport, de ceea ce se întâmplă pe piața carburanților. „Deja am primit câteva notificări de la furnizorii noștri că majorează tarifele de transport - a declarat, Vasile Ivan, directorul tehnic al Comat Constanța, una dintre companiile majore de pe piața materialelor de construcții. La rândul nostru, monitorizăm la sânge consumul propriu de carburanți și încercăm să creștem economiile. Cu toate acestea n-am renunțat la a asigura transportul gratuit pentru clienții noștri, care achiziționează cantități mai mari de mărfuri.” În industria materialelor de construcții situația este similară. „Transportul intervine atât la aprovizionarea cu materie primă, cât și desfacerea producției. De aceea, orice creștere a prețului carburanților se reflectă în cheltuielile de producție. Câțiva dintre furnizorii noștri ne-au anunțat că vor scumpi transportul. Noi asigu-răm gratuit serviciul de transport pentru clienții noștri, dar costurile lui cresc continuu. Este limpede că profitabilitatea companiei noastre va suferi impactul scumpirii carburanților” - a declarat Ecaterina Giugică, directorul de marketing al SC „Celco” SA.