Bentley şi noua sa "navă amiral"

Bentley și noua sa "navă amiral"

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bentley lansează nava amiral din gama Flying Spur: Flying Spur W12 S. Aceasta îmbină luxul, stilul și forța, totodată aceasta fiind și prima limuzină Bentley cu patru uși care atinge o viteză maximă de peste 320 km/h. Exteriorul noului Flying Spur W12 S are numeroase detalii în nuanțe închise ce includ grila și ramele farurilor cu finisaj lucios Beluga, difuzorul bară spate, dar și finisajele opționale din fibră de carbon conferă noului model o apariție dramatică în acord perfect cu performanțele îmbunătățite ale modelului. „Noul Flying Spur W12 S este cel mai performant sedan de lux. Îmbină o dinamică îmbunătățită și o putere mai mare a renumitului motor de pe W12 cu un exterior cu caracter și un design interior pentru clienții interesați de un Flying Spur cu și mai multă atitudine”, a declarat Wolfgang Durheimer, Chairman and Chief Executive of Bentley Motors.