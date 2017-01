BCR: „BNR va menţine dobânda cheie la 8%“

BCR: „BNR va menține dobânda cheie la 8%“

Președintele executiv al BCR, Dominic Bruynseels, estimează că BNR va menține dobânda de politică monetară la 8% și nivelul actual al rezervelor minime obligatorii în cadrul ultimei ședințe din acest an, de la începutul lui noiembrie. „Mă aștept ca BNR să mențină dobânda de politică monetară până la finalul acestui an. Nu văd deocamdată motive de noi relaxări. Pe de altă parte, lichiditatea din piață este suficientă și nu văd necesare scăderi ale rezervelor minime obligatorii în următoarea ședință a BNR”, a afirmat Bruynseels. De asemenea, președintele executiv al BCR nu se așteaptă la modificări ale calendarului prevăzut în acordul cu FMI ca urmare a tensiunilor politice actuale. El a mai spus că nu consideră că zgomotul politic a pus presiune pe cursul de schimb și a subliniat importanța formării în perioada următoare a unui guvern stabil, cu un mandat adecvat. Banca Națională a României (BNR) a scăzut dobânda cheie de cinci ori în acest an, de la 10,25% la 8% în prezent, și a coborât nivelul rezervelor minime obligatorii solicitate băncilor comerciale la 15% din pasivele în lei și 30% din cele în valută. Ultima ședință de politică monetară din acest an este programată pentru 3 noiembrie.