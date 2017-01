Bazele CV-ului european în turism se pun la Constanţa

Bazele CV-ului european în turism se pun la Constanța

Recent, orașul Constanța a găzduit cea de-a doua reuniune a partenerilor din cadrul proiectului „NEW Hospitality", care urmărește dezvoltarea unui sistem european de calificări și competențe în sectorul turistic, prin care forța de muncă să poată migra liniștite între statele membre ale UE. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța este partener oficial în acest proiect, finanțat de Uniunea Europeană, alături de mai multe organizații patronale și de sprijinire a antreprenoriatului din Italia, Bulgaria, Malta și Slovenia. „În cadrul acestei întâlniri a fost finalizat și validat rezultatul cercetării de birou a NEW Hospitality și a fost propus instrumentul necesar realizării celei de-a doua faze a proiectului, respectiv cercetarea de teren. Ea va consta în definirea și validarea unui chestionar privind competențele lucrătorilor din domeniul hotelier, care va fi distribuit și completat de persoanele implicate în acest segment al pieței, atât salariați cât și patroni", explică Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța. Rezultatele studiului vor fi centralizate și comparate de către Centrul Italian pentru Studii Avansate în Turism și Promovare Turistică. „Proiectul NEW Hospitality va fi un punct de referință pentru transparența calificărilor și competențelor în sectorul turistic. Rezultatul final al proiectului va fi crearea unei baze de date computerizate a competențelor minime în domeniul hotelier, care vor permite elaborarea CV-ului european", mai spune Mihai Daraban.