Bavaria Motors Constanţa şi-a redeschis oficial porţile

Bavaria Motors Constanța și-a redeschis oficial porțile

Sâmbătă s-a inaugurat oficial proaspătul - renovat sediu al Bavaria Motors Constanța, modernizat în urma unei investiții de mai bine de două milioane de euro. Centrul a devenit complet operațional încă din luna februarie, însă redeschiderea oficială a avut loc la începutul week-endului trecut, ocazie pentru zeci de curioși să admire și cele mai noi modele BMW.În urma modernizării, punctul de lucru din județul Constanța are o suprafață aproape dublă pentru expunerea mașinilor, adică 700 de metri pătrați de showroom. În ceea ce privește partea de service, pentru operațiunile de mecanică s-a alocat o suprafață de 650 de me-tri pătrați, iar pentru cele de tinichigerie - vopsitorie, alți 525 metri pătrați. „Investiția a fost necesară pentru a corespunde cât mai bine cerințelor clienților și standardelor BMW. Acum avem o sală de livrare nouă și putem expune până la opt mașini în showroom. Avem o linie nouă de ITP, vopsitorie proprie cu cabină de vopsit și spații de pregătire și am dublat numărul locurilor în atelierul de mecanică”, a precizat director general Bavaria Motors, Cristian Dincă.Modernizarea punctului de lucru din județul Constanța a durat aproximativ cinci luni și a făcut parte dintr-un plan mai amplu de investiții la nivelul rețelei Automobile Bavaria. „Înțelegem să investim în dezvoltarea dealerilor noștri pentru că nu doar serviciile de vânzare sunt importante, ci și cele de post-vânzare. Am făcut acest lucru aici la Constanța, dar și în Otopeni. Numai pentru modernizarea acestor două unități am alocat cinci milioane de euro”, a precizat Michael Schmidt, cel care a fondat grupul Automobile Bavaria în urmă cu 18 ani.Zece ani de activitateLa vară, Bavaria Motors Constanța împlinește zece ani. „Noi am început activitatea în Constanța în 2002. În august se împlinesc zece ani. A fost o investiție, ca și clădire și funcționalitate, făcută repede atunci și am constatat, în decursul timpului, că nu era suficientă din punct de vedere al capacității și așa mai departe“, a precizat Michael Schmidt.Inaugurarea oficială a centrului din Constanța a coincis cu prezentarea noului model BMW Seria 3 la nivel local. Cea de-a șasea generație a celui mai bine vândut model BMW din toate timpurile a putut fi admirată la sediul Bavaria Motors în cadrul evenimentului open doors, care s-a desfășurat sâmbătă. BMW Seria 3 poate fi comandat la toți dealerii din rețeaua Automobile Bavaria.O noua investiție, la ValuMichael Schmidt a precizat că în următoarele săptămâni este foarte probabil să demareze o nouă investiție, de această dată pe partea de camioane MAN. A achiziționat, înainte de venirea crizei, două hectare de teren la Valu lui Traian, acolo unde urmea-ză să fie construit un showroom și un service.Constanța încă nu și-a revenitPotrivit fondatorului grupul Automobile Bavaria, Constanța a fost, până în 2008, înainte de criză, primul oraș ca putere de cumpărare, pentru segmentul premium, după București, însă acum este abia pe locul trei - patru.„Criza s-a simțit. Am vândut în 2008 aproape 3.000 de mașini și în 2009 am scăzut la 1.200, aproape la un sfert. În 2011 am vândut peste 1.400, iar anul acesta vrem să facem 1.500 de vânzări pe toată țara, în toate locațiile pe care le deținem”, a precizat Michael Schmidt.De finanțare pare să țină revenirea pieței auto. „Cel mai important lucru pentru piața de automobile este finanțarea. Dacă este rigid sistemul de finanțare… Sigur, nu vreau să spun că până în 2008 a fost sănătos pentru economie, atunci a fost prea lejer, s-a luat o mașină cu buletinul“, a subliniat Mi-chael Schmidt.v v vAutomobile Bavaria Group, cea mai mare re-țea de dealeri BMW din Eu-ropa Centrală și de Est, rea-lizează peste 70% din vânzările BMW din România.