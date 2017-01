Băsescu s-a întâlnit cu regii asfaltului şi ai şoselelor

Băsescu s-a întâlnit cu regii asfaltului și ai șoselelor

Președintele României, Traian Băsescu, și ministrul Radu Berceanu s-au întâlnit, ieri, cu patronii marilor firme de construcții care au contracte cu Ministerul Transporturilor. Șeful statului a anunțat că banii vor intra începând cu jumătatea lunii iulie, astfel încât guvernul să își atingă obiectivul de a realiza investiții de 9 miliarde de euro în acest an. Bani vor fi folosiți pentru plata unor facturi, dar și pentru deschiderea de lucrări noi. Băsescu a declarat că 1,5 miliarde euro, care vor veni de la UE, vor fi dirijați spre investiții. La acești bani se va adăuga 1 miliard de euro, pe care Ministerul de Finanțe îl va lua cu împrumut, în condiții avantajoase, cu o dobândă de sub 5%, de la băncile comerciale. Măsura are menirea de a sprijini investițiile și, totodată, de a asana valuta excedentară de pe piața bancară, după ce BNR a redus rezervele minime obligatorii. Prin acest împrumut se evită plecarea banilor la băncile mamă. Șeful statului le-a cerut patronilor să închidă circuitul economic. Asta înseamnă că, după ce vor primi banii de la Ministerul Transporturilor pentru lucrările executate, să achite obligațiile către stat și subcontractorii. 40% din banii încasați pe lucrări ar trebui să se întoarcă la bugetele statului sub formă de taxe, impozite și contribuții, iar de acolo să revină în economie. Președintele i-a atenționat pe constructori că se va analiza după o lună cum funcționează mecanismul și, dacă nu se închide cercul, vor fi oprite plățile. El a cerut să se pună punct practicilor care blochează licitațiile și lucrările. Nu au fost uitate nici companiile străine, despre care Băsescu are informații că raportează pierderi la sfârșit de an, dar cu toate acestea, an de an, revin în România, să muncească în pierdere. El a apreciat că este vorba de o mascare a profitului și că autoritățile statului ar trebui să-și facă datoria. În finalul reuniunii, șeful statului a făcut aprecieri privind evoluția crizei din țara noastră: „Vom ieși din criză atunci când aceasta se va sfârși la nivel mondial. (…) Obiectivul nostru este de a micșora cât mai mult efectele ei”.