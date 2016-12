Băsescu: România va contribui cu 30.000 de euro la instruirea personalului din sectorul nuclear

27 Martie 2012

Pe lângă această contribuție, România are ”disponibilitatea de a acorda asistență altor state în procesul reconversiei reactoarelor de cercetare de la uraniu înalt îmbogățit la uraniu slab îmbogățit. Putem acorda asistență în ceea ce privește condițiile tehnice ale repatrierii uranului înalt înbogățit în statele de proveniență - noi înșine am făcut-o - și putem acorda asistență legată de siguranța surselor radioactive”, a declarat Traian Băsescu, potrivit NewsIn.Președintele le-a explicat participanților că România abordează ”serios” chestiunea diminuării riscurilor nucleare.”Mi-am propus să conving statele care erau în jurul mesei că România abordează serios problema diminuării riscurilor nucleare și este o țară extrem de preocupată de menținerea activității nucleare la cele mai înalte standarde de siguranță și securitate”, a spus președintele, adăugând că un argument în acest sens este faptul că țara noastră are ”un program prin care până în anul 2014 va termina implementarea unui set de măsuri coerente în ceea ce privește securizarea materialelor nucleare vulnerabile”. În plus, România și-a arătat ”preocuparea pentru securitatea combustibililor nucleari cu mult înainte de acest summit” și a fost ”prima țară care a repatriat combustibil nuclear pe calea aerului și nu cu mijloacele clasice, cu trenul, cu vapoare sau cu camioane”.Totodată, Traian Băsescu a precizat că România va continua ”cooperarea exemplară cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică” și a subliniat că țara noastră nu exportă echipamente nucleare ”cu orice preț”, chiar dacă face parte din ”clubul select al celor 32 de state din lume care derulează întregul proces al combustibilului, de la minerit, producerea combustibilului în bare, arderea combustibilului și depozitarea după utilizarea în reactoarele nucleare de la Cernavodă”.”Prin legislația națională, România nu exportă echipamente nucleare pe care le produce sau echipamente și utilaje cu dublă utilizare, în scop civil sau militar, decât în acele state care au ratificat acordul de garanții și protocolul adițional cu AIEA”, a menționat șeful statului.