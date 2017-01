Banii publici sunt risipiţi pe deschiderea magazinelor de produse confiscate de Fisc

În România,

Banii publici sunt risipiți pe deschiderea magazinelor de produse confiscate de Fisc

Bugetul de stat este din ce în ce mai afectat de criză. Veniturile continuă să scadă, iar cheltuielile sunt cu 8% mai mari decât anul trecut, din cauza organelor fiscale locale, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. În acest context, direcțiile generale ale finanțelor publice (DGFP) caută să mărească veniturile prin deschiderea de magazine proprii, pentru comercializarea produselor confiscate. Cât de eficientă este însă măsura? Metoda clasică de valorificare a comercializării bunurilor confiscate este licitația. Practic, comisionarul câștigă prin licitație un anumit lot de bunuri, dă banii și încearcă să vândă cât mai repede marfa la un preț mic, pentru a nu rămâne cu ea pe rafturi. În acest caz, câștigă și cumpărătorul. Însă, mai nou, autoritățile fiscale caută noi modalități de a aduce venituri la bugetul de stat, de această dată, nu atât de eficiente. Există instituții teritoriale care s-au hotărât să devină comercianți și să vândă en-detail produsele confiscate în urma controalelor autorităților competente. Pentru a obține venituri mai mari, instituțiile vând bunurile la un preț semnificativ mai mare, față de cel practicat de comercianții specializați din domeniu. De această dată, consumatorul nu mai câștigă, de cele mai multe ori, produsele rămân pe raft și nu sunt valorificate. Metoda a fost în vogă și la începutul anilor ’90, însă a pierdut repede din notorietate, din cauza nevalorificării stocurilor. Până la urmă, datoria Fiscului nu este de a comercializa produse, ci de a colecta taxele și impozitele de la contribuabili și de a verifica dacă este respectată legislația fiscală în vigoare. Directorul executiv adjunct la DFGP Constanța explică care este situația la nivel local. „La noi, nu se pune problema să avem un astfel de magazin. Nu ar fi deloc rentabil. După intrarea în UE, autoritatea vamală nu prea mai are ce confisca. Stocul de produse confiscate nu mai este atât de mare. Majoritatea mărfurilor confiscate provin din China, dar acestea sunt contrafăcute și nu avem cum să le comercializăm sau să le scoatem la licitație. Am încălca drepturile de marcă și prin urmare, le distrugem. Nu avem un magazin de desfacere a acestor produse pentru că ar trebui angajați vânzători și creat un nou birou de gestionare”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Adriana Damian. În plus, și lipsa de spațiu ar reprezenta o problemă. Închirierea unui spațiu suplimentar ar genera mai degrabă cheltuieli suplimentare decât venituri la bugetul general consolidat. La nivel național însă, există destule magazine en-detail ale autorității fiscale care comercializează produsele confiscate la suprapreț. De ce? Cum poți să investești în astfel de spații când există un deficit de 23,3 miliarde lei, ceea ce reprezintă 4,5% din PIB, în primele opt luni ale anului 2009? De asemenea, politica guvernamentală mai nou, este de a disponibiliza bugetari. Cum poți să angajezi oameni, din moment ce posturile de la stat sunt blocate? Banii pentru astfel de „investiții” sunt până la urmă bani risipiți de stat. Autoritățile nu și-ar da interesul necesar pentru a vinde marfa, spre deosebire de comercianți, care ar avea o politică diferită, că doar profitul lor este în joc.