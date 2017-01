Banii pentru investiţii lasă managerii cu ochii în soare

Banii pentru investiții lasă managerii cu ochii în soare

Programul de sprijinire a investițiilor firmelor mici și mijlocii, derulat de Agenția Națională pentru IMM-uri și Cooperație (ANIMMC), așteaptă în continuare să fie publicat în Monitorul Oficial, ca să poată deveni operațional. Inițial, data publicării era 15 mai, decalată ulterior din cauza modificării procedurii de aplicare. „Cert este că până la finele lui 2007 trebuie ca primii bani să ajungă la întreprinzători. Publicarea în Monitorul Oficial se face în perioada imediat următoare, dacă nu chiar în această săptămână. Programul va deveni operațional până la finele lunii august, în cel mai rău caz”, spune Dumitru Nancu, directorul executiv al Oficiului Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC) Constanța. Alocațiile financiare maxime, care pot fi contractate de micii întreprinzători, în cadrul programului de investiții, sunt de 50.000 euro, în cazul IMM-urilor, respectiv 10.000 euro pentru microîntreprinderi și firme nou înființate. Sumele vor acoperi 60% din valoarea investițiilor firmelor eligibile. 25% reprezintă creditul bancar, ce va putea fi contractat în acest an de la mai multe bănci partenere, iar 15% este contribuția proprie a beneficiarilor. Dobânda practicată de bănci variază între 13,5 și 18,5% pe an, pentru IMM-urile care vor obține și garanții de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). Bugetul programului este de 40 milioane lei, unul destul de mic, care va fi însă suplimentat cu fonduri structurale și, cel mai probabil, „realimentat“ după ce întreprinzătorii îl vor epuiza. Banii pot fi folosiți pentru achiziționarea de clădiri, terenuri, mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport pentru mărfuri, brevete de invenție, licențe, dar și pentru construcția, renovarea, extinderea sau modernizarea facilităților de producție. Alt program care așteaptă să intre în faza următoare este cel pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager. Recent, la Mangalia, s-a încheiat prima parte a programului, prin organizarea seminarului „Zilele Femeilor Întreprinzător“. La finele sezonului estival, urmează cursurile de pregătire de câte cinci zile, organizate în 10 locații din țară, respectiv Botoșani, Focșani, Covasna, Alba Iulia, Slobozia, Câmpulung Muscel, Târgu Jiu, Băile Herculane, Borșa și Târgu Mureș. Cazarea și masa cursantelor vor fi asigurate din bugetul programului, care este de 700.000 lei în 2007. Ultimul program al ANIMMC care își așteaptă rândul este START-ul, dedicat dezvoltării abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare și consultanță. În 2006, programul START s-a bucurat de un real succes la Constanța. 60 de tineri au absolvit cursurile de pregătire în business, desfășurate în cadrul programului, iar cel puțin 10 au depus planuri de afaceri competitive, care au primit finanțări nerambursabile de la stat. 