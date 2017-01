Banii din supra-acciza de şapte eurocenţi NU se mai duc la autostrăzi, ci la PENSII

Banii din supra-acciza de șapte eurocenți NU se mai duc la autostrăzi, ci la PENSII

Ştire online publicată Joi, 17 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

"Strict ca sustenabilitate - m-am uitat încă o dată pe toate datele - avem anual o încasare suplimentară de 2,6 miliarde din creșterea accizei, 1,5 miliarde din taxa specială pe construcții și, am verificat și acum, față de anul trecut, la venituri curente, pe primele șase luni avem 3 miliarde de lei în plus. Deci, dacă e vorba de contabilitate, acoperim contabil (scăderea CAS – n. red.), doar că economia nu e doar contabilitate, mai e și un pic de minte care uneori lipsește la cel mai înalt nivel".Când a fost anunțată noua acciză, în toamna trecută, fostul ministru al trasporturilor Dan Șova susținea, citat de Mediafax: „Taxa de 7 eurocenți, așa cum am spus, merge în bugetul Departamentului de proiecte de infrastructură pe autostrăzi și drumuri naționale Această taxă s-a pus pentru a se finanța autostrăzi și drumuri naționale.”În 30 martie el revenea: “Ideea de a avea o resursă prin această acciză este singura variantă pentru a avea cu adevărat autostrăzi.” Astăzi, în plin scandal legat de sustenabilitatea măsurii reducerii CAS, premierul a admis, pentru prima dată, că banii din taxă merg pentru acoperirea deficitului bugetului de pensii și nu în autostrăzi.