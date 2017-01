BancNote l BancNote l BancNote l BancNote

Piraeus Bank a scăzut dobânzile Piraeus Bank România a redus, începând cu această săptămână, dobânzile la creditele ipotecare, imobiliare și de nevoi personale cu garanții reale acordate în euro. Astfel, dobânda fixă la un credit ipotecar sau imobiliar și la un credit de nevoi personale cu garanție reală standard în euro este, începând de luni, de 4,35% pe an plus Euribor la trei luni. Pentru un credit de nevoi personale cu garanție reală cu perioadă de grație și un credit de „Casa Noua" în euro, dobânda anuală scade de la 4,7% plus Euribor la trei luni, la 4,5% plus Euribor la trei luni. „Îmbunătățirea condițiilor de creditare pe segmentele ipotecar, imobiliar și pe cel al creditelor de nevoi personale cu garanții reale, oferite în euro, este în linie cu strategia Piraeus Bank România de a rămâne o bancă accesibilă, care oferă produse și servicii bancare unei categorii cât mai largi de beneficiari", a declarat directorul general pentru retail banking și operațiuni al Piraeus Bank România, Cătălin Pârvu. Raiffeisen Bank și-a dublat profitul Raiffeisen Bank România a obținut în primul semestru al acestui an un profit net de 47,2 milioane de euro, de 2,7 ori mai mare decât rezultatul raportat la 30 iunie 2006. Profitul a fost, înainte de impozitare, de 53,5 milioane de euro, de 2,5 ori mai mare față de rezultatul brut, de 21 de milioane de euro, înregistrat la sfârșitul lui iunie 2006. „Profitabilitatea este în continuare un obiectiv important. De asemenea, așa cum am anunțat la începutul anului, extinderea rețelei de agenții este o prioritate. Ne propunem să continuăm să ne îmbunătățim eficiența", a declarat Steven van Groningen, președintele executiv al Raiffeisen Bank România. ATEbank trece la creditele pentru populație ATEbank România și-a manifestat intenția ca ponderea împrumuturilor acordate populației să urce de la 2% din portofoliul de credite, cât e în prezent, până la o cincime în 2008, a anunțat directorul general adjunct al băncii, AlinaPascu. „Principalul obiectiv al băncii este acela de a crește pe segmentul de retail până la 20% din totalul portofoliului băncii la sfârșitul anului 2008 și până la circa 50% la orizonul lui 2009", a precizat Pascu. În plus, banca are în vedere dezvoltarea gamei de produse destinate populației, prin implementarea unor strategii de vânzare adecvate și implementarea noilor norme de creditare. Banca era până în prezent axată pe segmentul firmelor mici și mijlocii.