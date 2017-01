BancNote

Ştire online publicată Miercuri, 03 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

BCR a redus dobânda creditelor în lei Din această săptămână, Banca Comercială Română (BCR) a redus cu până la 2,5 puncte procentuale dobânzile la creditele noi în lei acordate populației, au anunțat reprezentanții băncii. Astfel, dobânzile la creditele de nevoi personale Divers Extra BCR cu dobândă fixă, în lei, încep de la 9,9% pe an și ajung până la 11,75% pe an pentru clienții cu istoric bun cu BCR, în funcție de termenul pe care se acordă creditul. Clienții cu istoric bun sunt persoanele care au mai avut credit la BCR și au avut un comportament bun de plată și cei care își încasează salariul într-un cont curent deschis la BCR. Pentru clienții fără istoric cu BCR, dobânzile ajung până la 13,25% pe an. De asemenea, BCR a modificat și nivelul dobânzilor fixe aferente depozitelor la termen în lei pentru populație, cu maturități scurte de până la șase luni inclusiv (reducere între 0,1% și 0,4% pe an). Dobânzile pentru maturități de 9 și 12 luni au rămas nemodificate. Săptămâna trecută, BCR anunța că scade cu două puncte procentuale, din februarie, nivelul ratei dobânzii de referință fixă pentru creditele noi acordate companiilor în lei și cu un punct procentual nivelul ratei dobânzii de referință variabilă pentru creditele în sold și nou acordate în moneda națională. Site-ul Băncii Transilvania are o versiune specială pentru telefonul mobil Din această săptămână, site-ul Băncii Transilvania are o versiune specială pentru browserele de pe telefoanele mobile. Site-ul poate fi accesat la adresele www.bancatransilvania.ro sau m.btrl.ro. Pot fi vizualizate detalii despre ofertă, dobânzi și alte noutăți ale băncii, precum și cotațiile fondurilor de investiții ale BT Asset Management. „Venim cu o premieră pe piața bancară, în domeniul promovării și comunicării, cu o formulă de site dedicată telefoanelor mobile. Adaptarea site-ului BT, pentru a putea fi urmărit, în acest mod, în cele mai bune condiții, a fost o inițiativă a echipei noastre de marketing. Vorbim de un mediu nou și foarte eficient de comunicare, în care credem foarte mult și care va avea o creștere de vizibilitate în viitor”, a declarat Robert Rekkers, directorul general al BT.