BancNote

Ştire online publicată Miercuri, 12 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

BRD Finance reduce dobânda la cardurile de credit în lei BRD Finance, filială a BRD Group Societe Generale, a redus cu 0,42 puncte procentuale dobânda la cardurile de credit în lei, iar noile dobânzi se situează între 2,1% și 2,2%. Noile dobânzi lunare se aplică tranzacțiilor realizate cu cardul în afara perioadei de grație, atât în țara, cât și în străinătate, pentru plăți la comercianți sau retrageri de numerar de la bancomat. Unicredit Țiriac Bank dă startul la creditele ipotecare prin programul „Prima Casă” Unicredit Țiriac Bank va începe de azi să dea credite pentru achiziția de locuințe, prin programul „Prima Casă”, dobânzile percepute de bancă la împrumuturile în euro fiind egale cu valoare Euribor la trei luni, plus 4%, iar cele în lei - cu Robor la trei luni, plus 2,5%. Banca precizează că nu percepe comision de acordare, de administrare sau de rambursare anticipată, clienții putând achita în avans suma împrumutată, integral sau parțial, în orice moment al derulării creditului. Millenium Bank taie ratele dobânzilor la creditele ipotecare și de nevoi personale Millennium Bank reduce cu până la 3,5% dobânzile la creditele ipotecare și de nevoi personale cu ipotecă pentru populație, noile dobânzi fiind calculate în funcție de procentul pe care îl finanțează banca din valoarea imobilului ipotecat. Noile dobânzi se aplică împrumuturilor achiziționate începând cu 10 august 2009. Noua dobândă pentru creditele ipotecare este calculată pe baza indicelui Robor/Euribor la trei luni, plus o marjă începând de la 6,5%. De asemenea, noua dobândă pentru creditul de nevoi personale cu ipotecă este alcătuită din Robor/Euribor la trei luni, plus o marjă începând de la 7%.