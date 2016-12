BancNote

Ştire online publicată Miercuri, 17 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Credit Europe Bank restructurează creditele clienților cu probleme financiare Începând cu această lună, Credit Europe Bank implementează măsuri de restructurare a creditelor, adresate clienților aflați în imposibilitate temporară de achitare a ratelor la termen. „Oferim o gamă largă de soluții adaptate la problemele clienților. Am luat în considerare atât majorarea perioadei de rambursare, cât și reeșalonarea ratelor și oferirea de perioade de grație de până la 12 luni. De asemenea, clienții pot opta pentru conversia creditelor într-o monedă diferită, în funcție de cum au veniturile. Solicitările de restructurare a unui credit vor fi rezolvate în funcție de posibilitățile reale de rambursare ale clientului“, a declarat Omer Tetik, vicepreședintele băncii. Imposibilitatea temporară de plată trebuie dovedită cu documente justificative, care vor fi prezentate împreună cu cererea de restructurare. Oficialul Credit Europe Bank le recomandă clienților să depună aceste solicitări înainte ca problemele financiare să se agraveze, pentru a evita acumularea de restanțe. CEB România are o rețea de 118 agenții și circa 400.000 de clienți (persoane fizice, IMM-uri și corporații). Creditul gata garantat pentru IMM-uri, un nou produs anti-criză de la Banca Transilvania Banca Transilvania (BT) a lansat un credit gata garantat pentru întreprinderile mici și mijlocii, un produs anti-criză dezvoltat împreună cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). Creditul a fost realizat pe modelul „one-stop-shop“, firmele putând accesa acest produs simplu și rapid, fără a mai aduce garanții materiale. Întreprinzătorii pot accesa până la 250.000 lei, pe o perioadă de maximum 12 luni. FNGCIMM garantează 80% din credit, iar BT pune la dispoziție capitalul necesar și asigură restul de 20%. „E momentul pentru credite simple, care rezolvă problemele de lichidități ale întreprinzătorilor afectați de criză. Parteneriatul cu fondul de garantare dovedește că cea mai eficientă soluție de atenuare a efectelor crizei este colaborarea între jucătorii de pe piața financiară“, a declarat Robert C. Rekkers, directorul general al Băncii Transilvania. Directorul BT a mai spus că și punerea în funcțiune a Fondului Român de Contragarantare va crește semnificativ avantajele firmelor și băncilor, reducând costurile suportate de IMM-uri la accesarea creditelor, cu cel puțin 2 - 3%, și crescând lichiditățile disponibile ale băncilor, „ca urmare a reducerii nivelului de provizionare a creditelor”. Dobânda creditului gata garantat este de 15% pentru finanțarea în lei și 9,5% pentru cea în euro. Produsul poate fi accesat de firmele care au nevoie să își finanțeze capitalul de lucru, inclusiv cheltuielile cu furnizorii, utilitățile, salariile și datoriile la bugetul de stat. În plus, linia de credit poate fi utilizată și pentru refinanțarea altor împrumuturi, contractate la orice bancă comercială din România. IMM-urile solicitante trebuie să aibă cel puțin doi ani de activitate, de la data înregistrării, și să aibă o evoluție pozitivă a cifrei de afaceri, conform ultimului bilanț contabil semestrial. Totuși, dacă cifra de afaceri are o evoluție negativă, scăderea nu trebuie să fie mai mare de 25%. În plus, firma trebuie să înregistreze profit din exploatare. Millenium Bank reduce dobânda la depozitele în lei Din 22 iunie, Millenium Bank coboară la 15% dobânda depozitului în lei la trei luni. În prezent, dobânzile anuale la depozitele Millenium Bank variază între 13 și 15% la lei și între 5 și 6% la euro.