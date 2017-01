BancNote

Ştire online publicată Miercuri, 20 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Profitul Raiffeisen Bank crește cu 57% Raiffeisen Bank România raportează un profit net de 74 milioane euro pe primului semestru din 2008, cu 57% mai mare decât cel înregistrat în perioada similară din 2007, de 47,2 milioane euro. Activele băncii au crescut cu 16%, până la 4,57 miliarde euro. Titlurile Erste Bank fac „valuri” la bursă Ieri, în primele tranzacții de la Bursa de Valori București (BVB), acțiunile Erste Bank au scăzut cu 7%. În același timp, titlurile Erste se depreciau cu 3% la Bursa de la Viena, o mișcare de corecție după aprecierea cu 2,68% de luni. Marți, la ora 12:30, acțiunile Erste erau cotate cu 142,50 lei/bucata, la București, și cu 40,05 euro/bucata, la Viena. Bank Leumi face cadou un depozit cu dobândă de 20% Cu ocazia împlinirii a doi ani de la intrarea pe piața românească, Bank Leumi lansează un depozit aniversar la o lună, la care se plătește o dobândă fixă de 20%. Oferta este valabilă în intervalul 15 august – 30 septembrie, pentru sume cuprinse între 1.000 și 5.000 lei. Clienții pot alege să prelungească acest depozit. BRD lansează primele sale carduri cu cip BRD a lansat primele sale carduri cu cip, sub standardul EMV, care oferă un grad mai mare de securitate. Primele carduri cu cip sunt sub sigla Maestro și Cirrus, urmând ca în viitorul apropiat să fie lansate și cardurile MasterCard. Până la finele acestui an, BRD va integra noua tehnologie pentru tot portofoliul de carduri. Cardurile clasice vor fi înlocuite la momentul expirării.