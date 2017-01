BancNote

Banca Transilvania a mărit la 9% dobânda la depozitele pe 210 zile Banca Transilvania a mărit dobânda la depozitele în lei pe 210 zile de la 8 la 9% pe an. Potrivit surselor din cadrul băncii, măsura a fost luată pentru a proteja clienții împotriva inflației și a le asigura obținerea unor randamente mai bune. Oferta băncii se adresează atât persoanelor fizice cât și celor juridice, dobânda fiind fixă pe toată durata depozitului. În prezent, Banca Transilvania are 468 de unități în toată țara și o cotă de piață de circa 5,5%. Țiriac Leasing a finanțat bunuri de 220 milioane euro, în ultimele 12 luni Țiriac Leasing a afișat o valoare a bunurilor finanțate de 220 milioane euro, în ultimele 12 luni, în creștere cu 31,7% față de anul precedent. Pentru acest an, instituția financiară estimează o valoare a bunurilor finanțate prin leasing de aproximativ 330 milioane euro. În structura portofoliului, segmentul de autovehicule are o pondere de 90%, echipamentele reprezentând restul de 10%. Banca Comercială Carpatica își majorează capitalul social cu 12,68 milioane lei Banca Comercială Carpatica (BCC) și-ar putea majora capitalul social cu 12,68 milioane lei, până la 191,49 milioane lei, prin capitalizarea rezervelor din profitul net și prin intermediul mai multor prime de emisiune, dintr-o majorare anterioară. Potrivit informațiilor oferite de oficialii BCC, majorarea de capital se va face prin emiterea a 126,83 milioane de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare. Piața leasingului a crescut cu peste 51%, în 2007 Valoarea bunurilor finanțate pe piața autohtonă de leasing a avansat cu 51,59% în 2007, până la 4,94 miliarde euro, depășind cu mult estimările inițiale de 650 milioane euro ale specialiștilor. Potrivit datelor Asociației de Leasing și Servicii Financiare Nebancare (ALB), segmentul imobiliar și-a dublat ponderea, ajungând până la 10%. Ponderea echipa-mentelor a crescut de la 20 la 22%, iar ponderea autovehiculelor a scăzut de la 70 la 68%.