BancNote

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Dobândă promoțională la creditele în franci elvețieni În perioada 20 iulie – 31 decembrie, Raiffeisen Bank oferă dobândă promoțională pentru creditele imobiliare și ipotecare în franci elvețieni. Astfel, creditul „Casa Ta”, destinat achiziționării de locuințe, case de vacanță și terenuri, beneficiază de do dobândă de 3,9% pe an (dobândă fixă, valabilă însă numai în primul an). De asemenea, Raiffeisen oferă clienților și posibilitatea refinanțării creditelor imobiliare și ipotecare în franci elvețieni. Credit Europe Bank își majorează capitalul social la 300 milioane lei Acționarii Credit Europe Bank au aprobat majorarea capitalului social al băncii cu 125 milioane lei, până la 300 milioane lei, pentru a susține expansiunea băncii și mărirea cotei de piață. Majorarea de capital se face prin emiterea a 58,13 milioane acțiuni, care pot fi subscrise de acționari timp de o lună, proporțional cu numărul de titluri deținute. „Acțiunile nesubscrise vor fi oferite acționarilor care au făcut achiziții integrare, în prima etapă, și au comunicat expres că vor să subscrie acțiuni noi”, informează oficialii Credite Europe Bank. Raiffeisen Bank trece la creditele relaxate în septembrie Banca Națională a României (BNR) va aproba normele interne de creditare ale Raiffeisen Bank în luna septembrie. Banca va elimina obligativitatea avansului pentru credite doar în cazul tranzacțiilor imobiliare foarte mari și numai pentru clienții cu un scoring foarte bun și cu care există deja o relație de colaborare. Proiectele rezidențiale domină piața leasingului În primul semestru al lui 2007, Romstal Leasing a acordat finanțări în valoare totală de 87,6 miliarde euro, în creștere cu 35% față de aceeași perioadă a anului 2006. 