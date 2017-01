Băncile sunt ameninţate cu restricţii „permisive”

O lege cu multă tocmeală

Băncile sunt amenințate cu restricții „permisive”

Băncile nu vor mai avea voie să majoreze comisioanele creditelor și nici să introducă altele noi, pe durata derulării unui contract, potrivit unui proiect de lege propus de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Sună bine. Poate chiar prea bine. De fapt, este doar un nou proiect mult prea „politicos” față de bănci. De ce? Pentru că dacă băncile aduc orice modificare contractelor de credit, trebuie să o facă printr-un act adițional, transmis clientului cu 30 de zile înainte de intrarea lui în vigoare. Dacă nu sunt de acord cu noile comisioane/dobânzi/clauze, clienții pot rezilia contractul. Evident, trebuie să returneze toată suma datorată, fără a plăti însă comisionul de rambursare anticipată. Desigur, dacă ai un credit de 100.000 euro, pe 30 de ani, și după primele două luni ești înștiințat că dobânda va crește cu 2%, atunci ar fi cam dificil să achiți pe loc 99.000 euro. În plus, ce nu se arată clar în proiectul de lege dacă trebuie să rambursezi diferența până la suma totală datorată sau până la suma împrumutată. De asemenea, dacă este un act adițional, atunci clientul trebuie să semneze ca să își dea acordul. Ce se întâmplă însă dacă acesta nu vrea să ramburseze diferență și nici nu semnează? În proiectul ANPC se mai propune și o transparență forțată a băncilor: calcularea dobânzilor, costul total al creditului, simulare de credit, contract-exemplu – informații pe care consumatorii trebuie să le știe înainte să semneze ceva. Regulile se aplică și la publicitatea produselor de creditare, care trebuie să conțină date despre orice dobânzi și costuri suplimentare incluse în credit. Băncile care nu se conformează vor fi amendate cu sume cuprinse între 5.000 și 50.000 lei. „Propunerea vine ca urmare a unui amplu control, la peste 20 de instituții financiare. Atunci am descoperit nereguli la 14 bănci și IFN-uri, amenzile totale ridicându-se la peste 150.000 lei”, spun oficialii ANPC. v v v În acest an, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a primit peste 700 de reclamații de la clienții nemulțumiți de serviciile financiar-bancare. Principalele probleme semnalate de români sunt comisioanele introduse forțat în timpul derulării contractului, modificarea neanunțată a dobânzilor, tranzacțiile eronate, înregistrarea persoanelor la Biroul de Credit pentru datorii inexistente și neconcordanța între ofertele publicitare și produsele propriu-zise.