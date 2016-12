Băncile scad dobânzile la depozite

Începând de ieri, Banca Comercială Carpatica (BCC) a scăzut cu un punct procentual dobânzile la depozitele în lei și în dolari, atât pentru firme cât și pentru persoanele fizice. Cea mai amplă reducere este în cazul depozitului Pensia Plus în lei cu maturitate de 12 luni, de la 15 la 14% pe an. BCC a redus dobânzile și la alte tipuri de depozite, plătind dobândă de 14% pe an pentru depozitul Vivat la 6 luni. Pentru Pensia Plus, banca plătește 11% pe an la o lună, dobânda putând să ajungă până la 14,25% pentru scadențe de șase sau nouă luni. În cazul depozitelor clasice, cu plata dobânzii la scadență, BCC plătește până la 4% pe an în cazul maturităților de șase, nouă sau 12 luni. Dobânda maximă este aceeași și în cazul depozitelor clasice cu plata lunară a dobânzii. Cele mai ridicate dobânzi pentru depozitele în dolari rămân la Prezident (6 luni) și Valută Forte (360 zile), ambele cu 4,25% pe an, respectiv Pensia Plus în dolari, pentru care dobânda ajunge la 4,50% pe an pentru scadențe de șase, nouă și 12 luni. vvv De la 1 iunie, și ING Bank a redus dobânda fixa pentru ING Depozit, la 12,25% pentru depozitele în lei cu scadență la una și trei luni, și până la 10,25% pentru depozitele pe 12 luni. Dobânda va intra în vigoare la scadență, în cazul în care depozitul va fi prelungit. La celelalte depozite, dobânda a rămas neschimbată. ING Depozit poate fi deschis în lei sau în euro, suma minimă necesară fiind de 1.000 lei/euro. De asemenea, ING nu percepe comisioane la deschiderea sau lichidarea unui depozit.