Băncile pregătesc dictatura cardurilor

Cu ceva timp în urmă, mai multe bănci au început să ofere clienților posibilitatea de a achita facturile la utilități la bancomate. La acea vreme, mi s-a părut ceva inedit, occidental. S-au eliminat cozile interminabile de la ghișee și s-au diminuat șansele de a vedea fața unei casierițe obosite și supărate pe întreg universul. Desigur, nu toată lumea are un card, așa că s-a păstrat și metoda clasică de plată. Se pare însă că băncile autohtone nu sunt foarte mulțumite de numărul de carduri emise, așa că unele au decis să nu mai accepte plata utilităților la ghișeu, forțând clienții să achite la bancomat. Rămâne de văzut, însă, cât de inspirată a fost această decizie. Dintr-un accesoriu urban „cool", cardurile s-au transformat într-o sursă continuă de surprize. Exceptând cardurile de debit, de pe care salariații își iau lunar banii, cardurile făcute de persoanele fizice își schimbă în continuu balanța, fiind imposibil, chiar și pentru cel care a citit din scoarță în scoarță contractul, să își dea seama de ce are - 50 lei în cont. Cert este că pe lângă facturile și așa ridicol de mari la utilități, constănțenii ar putea să fie nevoiți să mai plătească și o grămadă de taxe de administrare și comisioane de tranzacții. Drept urmare, majoritatea localnicilor se vor înghesui la sediile furnizorilor de utilități, formând cozi gigantice, enervându-se reciproc și crescând artificial rata criminalității și a violenței în familie.