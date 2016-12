Băncile, obligate să raporteze Fiscului lista celor care își deschid sau închid un cont bancar

1

nu se merita romania ...

An romania stau nu mai cei care le plece mizeria ast a antrecut si vietnamul suntem controlati pan la ultimul leu cu regret oameni din rand sunteti prosti ca aceptati taxe si ordonate de urgenta si contolul vieti private orcum mai rau e pentru cei cu datori dar an romania nui mai de trai uite refugiati au mult curaj pentru un trai mai bun .an romania 80%muncim pentru stat an olanda 20%mai si primesti prema 2asa ca viata e mai buna an strainatate .