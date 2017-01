Băncile nu pleacă din ţară, dar îşi reduc expunerea

Băncile nu pleacă din țară, dar își reduc expunerea

În intervalul martie - septembrie, principalele nouă bănci străine prezente în România și-au redus expunerea cu 700 milioane euro (2%). Ar trebui să ne îngrijorăm? Nu, spune Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR): „Suma de 0,7 miliarde euro nu este mare. Băncile care au semnat acordul de la Viena s-au comportat corect, și-au respectat angajamentele. Expunerea totală s-a redus, însă variația este mică. Băncile au considerat că nu dispun de suficiente instrumente de plasament atractive pe piața internă”. Totuși, este cel puțin interesant modul în care valoarea banilor se schimbă de la o zi la alta. În urmă cu câteva zile, Ministerul Finan-țelor a anunțat că are nevoie urgent de 400 milioane euro, în 48 de ore. Evident, banii au fost împrumutați la o dobândă care i-ar face invidioși chiar și pe cămătarii profesioniști. Și dintr-o dată, retragerea din țară a 0,7 miliarde euro este OK, suma „nu este mare” și totul a fost corect, fără a încălca convenția. Oficialul BNR a mai spus ieri că băncile își vor reconfirma angajamentele inițiale, la întâlnirea cu FMI din 18 noiembrie, și că semnalele primite sunt „pozitive”. Care ar fi jumătatea plină a paharului? Deși își reduc expunerea, băncile stau în țară. Doar atât. Creditele restante și neperformante au depășit pragul de 10% La finele lunii septembrie, rata solvabilității la nivelul sistemului bancar era de 13,7%, în creștere față de raportările anterioare. După nouă luni, profitul băncilor autohtone se ridica la 680 milioane lei, în scădere față de intervalul similar din 2008, când bancherii se lăudau cu un câștig de 3,6 miliarde lei. În ultimul an, băncile au adus un aport de capital de 468 milioane euro. „În același timp, creditele restante și neperformante au ajuns la 10,5% în septembrie, de la 3,2% în decembrie 2008, un motiv destul de bun pentru a reduce riscurile, prin micșorarea expu-nerii”, a mai spus Georgescu. O înțelegere care poate fi încălcată oricând Cele nouă bănci care au semnat acordul de la Viena sunt Erste Bank, Raiffeisen International, Eurobank EFG, National Bank of Greece, UniCredit, Societe Generale, Alpha Bank, Volksbank și Piraeus Bank. Totuși, BNR ar trebui să conștientizeze, până nu e prea târziu, că înțelegerea cu bancherii este un simplu gentleman’s agreement și că băncile au grijă doar de partea lor. Cum vor simți că nu mai pot rezista, se vor retrage rapid de pe piață, lăsând statul român - cel mai mare client al lor, de altfel - fără nicio alternativă de finanțare.